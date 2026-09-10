Рейтинг@Mail.ru
Оправдывал теракты на военных объектах: в Крыму задержан рецидивист - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260910/opravdyval-terakty-na-voennykh-obektakh-v-krymu-zaderzhan-retsidivist-1159246593.html
Оправдывал теракты на военных объектах: в Крыму задержан рецидивист
Оправдывал теракты на военных объектах: в Крыму задержан рецидивист - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Оправдывал теракты на военных объектах: в Крыму задержан рецидивист
В Крыму задержан ранее судимый местный житель, который в мессенджерах поддерживал нанесение ударов по военным объектам. Ему грозит до семи лет заключения. Об... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T09:17
2026-09-10T09:31
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
крым
терроризм
происшествия
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0a/1159246719_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b1cdc3d95dcc979131e5f58d56c57834.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму задержан ранее судимый местный житель, который в мессенджерах поддерживал нанесение ударов по военным объектам. Ему грозит до семи лет заключения. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.53-летний мужчина ранее уже был осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Однако продолжил свою противоправную деятельность.В отношении керчанина возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.В настоящее время он арестован. Крымчанину грозит до семи лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Требовала бить по флоту: крымчанка ответит за призывы к терроризмуКрымчанин получил крупный штраф за оправдание терроризма в сетиКрымчанин пойдет в колонию за призывы к ракетным ударам по России
https://crimea.ria.ru/20260615/sevastopolets-prizyval-bit-po-balaklavskoy-tets-1156863820.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0a/1159246719_258:0:1698:1080_1920x0_80_0_0_77b7a8a3f031556050651a9b48aa4a85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, крым, терроризм, происшествия, новости крыма
Оправдывал теракты на военных объектах: в Крыму задержан рецидивист

Крымчанин с судимостью задержан за оправдание терактов на военных объектах

09:17 10.09.2026 (обновлено: 09:31 10.09.2026)
 
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму задержан ранее судимый местный житель, который в мессенджерах поддерживал нанесение ударов по военным объектам. Ему грозит до семи лет заключения. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
53-летний мужчина ранее уже был осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Однако продолжил свою противоправную деятельность.
"Житель Керчи со своей персональной страницы в мессенджере Telegram разместил комментарии, поддерживающие нанесение огневых ударов по военным объектам Вооруженных Сил Российской Федерации. Проведенная лингвистическая экспертиза подтвердила наличие в опубликованных материалах признаков оправдания терроризма", - уточнили силовики.
В отношении керчанина возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.
В настоящее время он арестован. Крымчанину грозит до семи лет лишения свободы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Требовала бить по флоту: крымчанка ответит за призывы к терроризму
Крымчанин получил крупный штраф за оправдание терроризма в сети
Крымчанин пойдет в колонию за призывы к ракетным ударам по России
ФСБ задержала жителя Севастополя за призыв нанести удар по Балаклавской ТЭЦ
15 июня, 14:11
Севастополец призывал бить по Балаклавской ТЭЦ
 
УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюКрымТерроризмПроисшествияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:04Атака ВСУ на Сочи: пострадали двое детей и 26 взрослых
09:58Купил для самообороны и забыл: пожилому севастопольцу грозит 5 лет за револьвер
09:41На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива - где заправиться по 100 рублей
09:33На рынке в Симферополе выявили нелегальных мигрантов
09:17Оправдывал теракты на военных объектах: в Крыму задержан рецидивист
09:15ВТБ открыл обновленный офис в Евпатории
09:06Крымский мост сейчас: со стороны Керчи начала расти очередь
08:57Новости Крыма и Севастополя: главное к утру четверга
08:40Ситуация с энергосистемой Крыма 10 сентября
08:32Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
08:26Агент СБУ в Москве готовил атаку на резиденцию посла Великобритании
08:18Женщина погибла в пожаре после атаки дронов ВСУ на Воронежскую область
08:13Удары по Украине сегодня: разбит терминал с западным оружием и склад дронов
07:58Онищенко рассказал об угрозе детской цифровой деменции
07:20Беспилотники ВСУ атаковали Дагестан - горит порт и театр
07:10Гений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина Караманова
06:46Ученые из Крыма готовы помочь спасти озера и реки Африки
06:22Пять тысяч долларов каждому или ад: Трамп готовится к выборам
06:01Возможна ли реальная война России с Европой – прогноз
00:01Изобилие солнца и летнее тепло: погода в Крыму в четверг
Лента новостейМолния