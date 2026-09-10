https://crimea.ria.ru/20260910/opravdyval-terakty-na-voennykh-obektakh-v-krymu-zaderzhan-retsidivist-1159246593.html

Оправдывал теракты на военных объектах: в Крыму задержан рецидивист

Оправдывал теракты на военных объектах: в Крыму задержан рецидивист - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Оправдывал теракты на военных объектах: в Крыму задержан рецидивист

В Крыму задержан ранее судимый местный житель, который в мессенджерах поддерживал нанесение ударов по военным объектам. Ему грозит до семи лет заключения. Об... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T09:17

2026-09-10T09:17

2026-09-10T09:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму задержан ранее судимый местный житель, который в мессенджерах поддерживал нанесение ударов по военным объектам. Ему грозит до семи лет заключения. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.53-летний мужчина ранее уже был осужден за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Однако продолжил свою противоправную деятельность.В отношении керчанина возбуждено уголовное дело за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма.В настоящее время он арестован. Крымчанину грозит до семи лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Требовала бить по флоту: крымчанка ответит за призывы к терроризмуКрымчанин получил крупный штраф за оправдание терроризма в сетиКрымчанин пойдет в колонию за призывы к ракетным ударам по России

https://crimea.ria.ru/20260615/sevastopolets-prizyval-bit-po-balaklavskoy-tets-1156863820.html

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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