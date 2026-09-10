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Онищенко рассказал об угрозе детской цифровой деменции
Онищенко рассказал об угрозе детской цифровой деменции - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Онищенко рассказал об угрозе детской цифровой деменции
Чрезмерное увлечение детей гаджетами может вызвать так называемую цифровую деменцию. Об этом предупредил академик РАН, заместитель президента Российской... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T07:58
2026-09-10T07:58
2026-09-10T07:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Чрезмерное увлечение детей гаджетами может вызвать так называемую цифровую деменцию. Об этом предупредил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Вместе с тем он отметил, в эпоху искусственного интеллекта опасаться, что новые технологии заменят человеческие способности не стоит. Ведь это изобретение человека, которое на данный момент не может принимать самостоятельных решений, акцентировал Онищенко.Ранее Геннадий Онищенко заявил, что технологии искусственного интеллекта могут ускорить производство лекарственных препаратов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Минпросвещения РФ планирует ввести во всех школах новый курс по ИИМишустин просит глав регионов расширить налоговые льготы для программистовКрым как пример: в России предложили ввести уроки информационной безопасности
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геннадий онищенко, дети, общество, здоровье, мнения
Онищенко рассказал об угрозе детской цифровой деменции
В России призвали ограничить доступ детей к гаджетам из-за угрозы цифровой деменции