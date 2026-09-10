https://crimea.ria.ru/20260910/oderzhimy-besom-v-rpts-otmetili-rost-atak-kieva-na-khramy-1159249976.html

"Одержимы бесом": в РПЦ отметили рост атак Киева на храмы

"Одержимы бесом": в РПЦ отметили рост атак Киева на храмы - РИА Новости Крым, 10.09.2026

"Одержимы бесом": в РПЦ отметили рост атак Киева на храмы

В Русской православной церкви отметили наращивание ударов ВСУ по храмам на территории России. По словам заместителя управделами Московской патриархии... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T11:27

2026-09-10T11:27

2026-09-10T11:27

рпц (русская православная церковь)

атаки всу

религия

православие

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. В Русской православной церкви отметили наращивание ударов ВСУ по храмам на территории России. По словам заместителя управделами Московской патриархии архиепископа Саввы (Тутунова), ответом Церкви на это должна быть молитва, а "земной ответ" даст русская армия.Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что удары ВСУ по православным храмам происходят на фоне гонений киевского режима на Украинскую православную церковь.7 сентября ВСУ ударили в купол Никольского храма села Машково-Сурена Тамбовской области и храм в честь иконы Божией Матери "Целительница" в селе Новоукраинка Запорожской области. 8 сентября под удар попал крупнейший в Энергодаре Богоявленский храм в Запорожской области, а в ночь на 9 сентября ВСУ атаковали храм Спиридона Тримифунтского в Новороссийске Краснодарского края.К счастью, жертв при ударах н в одном случае не было.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рпц (русская православная церковь), атаки всу, религия, православие, новости, обстрелы всу