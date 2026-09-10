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"Одержимы бесом": в РПЦ отметили рост атак Киева на храмы - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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"Одержимы бесом": в РПЦ отметили рост атак Киева на храмы
"Одержимы бесом": в РПЦ отметили рост атак Киева на храмы - РИА Новости Крым, 10.09.2026
"Одержимы бесом": в РПЦ отметили рост атак Киева на храмы
В Русской православной церкви отметили наращивание ударов ВСУ по храмам на территории России. По словам заместителя управделами Московской патриархии... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T11:27
2026-09-10T11:27
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атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. В Русской православной церкви отметили наращивание ударов ВСУ по храмам на территории России. По словам заместителя управделами Московской патриархии архиепископа Саввы (Тутунова), ответом Церкви на это должна быть молитва, а "земной ответ" даст русская армия.Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что удары ВСУ по православным храмам происходят на фоне гонений киевского режима на Украинскую православную церковь.7 сентября ВСУ ударили в купол Никольского храма села Машково-Сурена Тамбовской области и храм в честь иконы Божией Матери "Целительница" в селе Новоукраинка Запорожской области. 8 сентября под удар попал крупнейший в Энергодаре Богоявленский храм в Запорожской области, а в ночь на 9 сентября ВСУ атаковали храм Спиридона Тримифунтского в Новороссийске Краснодарского края.К счастью, жертв при ударах н в одном случае не было.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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рпц (русская православная церковь), атаки всу, религия, православие, новости, обстрелы всу
"Одержимы бесом": в РПЦ отметили рост атак Киева на храмы

В РПЦ назвали участившиеся удары дронов Киева по русским храмам одержимостью

11:27 10.09.2026
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаДрон ВСУ атаковал храм Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области
Дрон ВСУ атаковал храм Святителя Николая в селе Грузское Борисовского района Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. В Русской православной церкви отметили наращивание ударов ВСУ по храмам на территории России. По словам заместителя управделами Московской патриархии архиепископа Саввы (Тутунова), ответом Церкви на это должна быть молитва, а "земной ответ" даст русская армия.
"Одержимых бесом (организаторов атак на храмы - ред.) корежит, и потому ответить мы можем только молитвой ко Святой Троице. А ответ земной даст русская армия", - сказал архиепископ Савва.
Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе отметил, что удары ВСУ по православным храмам происходят на фоне гонений киевского режима на Украинскую православную церковь.

"Очевидно, что те люди, которые на Украине стоят за политикой преследований канонического православия, похищений и убийств священников, дважды не подумают, прежде чем направить дроны в любой православный храм, где бы он ни находился", - сказал Кипшидзе.

7 сентября ВСУ ударили в купол Никольского храма села Машково-Сурена Тамбовской области и храм в честь иконы Божией Матери "Целительница" в селе Новоукраинка Запорожской области. 8 сентября под удар попал крупнейший в Энергодаре Богоявленский храм в Запорожской области, а в ночь на 9 сентября ВСУ атаковали храм Спиридона Тримифунтского в Новороссийске Краснодарского края.
К счастью, жертв при ударах н в одном случае не было.
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РПЦ (Русская православная церковь)Атаки ВСУРелигияПравославиеНовостиОбстрелы ВСУ
 
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