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Обновленная концепция развития детского спорта - что изменится в Крыму

Обновленная концепция развития детского спорта - что изменится в Крыму - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Обновленная концепция развития детского спорта - что изменится в Крыму

Обновленная Концепция развития детско-юношеского спорта до 2030 года – это инвестиция в здоровье нации на долгие годы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T18:40

2026-09-10T18:40

2026-09-10T18:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Обновленная Концепция развития детско-юношеского спорта до 2030 года – это инвестиция в здоровье нации на долгие годы. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказала член коллегии министерства спорта РК, замдиректора Академии футбола Крыма Ольга Безугловец, подчеркнув, что в республике новый документ даст толчок развитию популярных видов спорта, адаптивной физкультуры, а также массовых занятий спортом на новых площадках.Премьер-министр Михаил Мишустин 7 сентяря сообщил, что правительство РФ обновило Концепцию развития детско-юношеского спорта до 2030 года.Новый документ включает создание сети детских спортивно-оздоровительных лагерей и центров адаптивного спорта во всех регионах страны. Согласно обновленной концепции, региональные программы должны предусматривать средства на привлечение тренеров по адаптивной физкультуре и материальное поощрение педагогов, которые работают в школьных клубах и проводят дополнительные занятия. Спортшколы планируется модернизовать и расширить в них список дополнительных программ."Это очень своевременное решение. Есть огромный запрос на развитие детского спорта с самого маленького возраста", – прокомментировала новость Безугловец.Она подчеркнула особую важность появления детских спортивно-оздоровительных лагерей в каждом субъекте РФ."Это новое совершенно в этой программе. Не только во время учебного года дети смогут заниматься спортом, но и во время каникул, в основном, летом. А лето очень часто выпадает, если дети не занимаются в спортивных школах, то есть профессионально, со спортивным педагогом", – сказала Безугловец.Важным аспектом в обновленной концепции является и предусмотренная материальная поддержка педагогов, "которые будут заниматься именно развитием дополнительного спортивного образования".По мнению Безугловец, это означает, что в Крыму в большом количестве "оживут" те многочисленные спортивные площадки, обустроенные со всем необходимым инвентарем в жилых массивах, где просто не хватает инструкторов, чтобы люди массово занимались спортом."И я очень надеюсь, что будет этот пробел закрыт. Потому что... площадок очень много и они разнообразные. Есть для ГТО, для воркаута, есть просто для занятий. В Крыму зарегистрированы больше 110 федераций разных видов спорта, и почти все они могут проводить занятия на этих спортивных площадках. Возможно, эта программа даст толчок", – сказала Безугловец.Помимо финансовой мотивации педагогов очень важным является и то, что обновленной программой предусмотрено возрождение школы высшего тренерского мастерства, подчеркнула она.К тому же, если долгосрочные курсы повышения квалификации будут доступны для тренеров всех уровней, это будет значить большой прорыв в адаптивном спорте, где сегодня наблюдается большая нехватка специалистов, добавила она."Потому что особые знания нужно иметь по работе с такими детьми. И чем больше будет появляться таких специалистов – а программа предусматривает, что будет их подготовка идти, – тем больше детей с ОВЗ, с особенностями здоровья во всех регионах России смогут привлекаться в физкультуру и спорт", – прокомментировала Безугловец.Также она обратила внимание на предусмотренное программой культивирование в регионах страны тех видов спорта, которые характерны для той или иной местности и климата."То есть это виды спорта, которые можно развивать еще больше в нашем регионе, но они возможно, не очень подойдут к Крайнему Северу и наоборот... У нас это командные виды спорта: легкая атлетика, футбол, баскетбол. Это все то, что круглогодично", – сказала Безугловец.А потому привлечение бизнеса к строительству новых спортивных площадок не менее важно, чем развитие уже существующих, отметила она.В целом же все, что связано с обновлением Концепции развития детско-юношеского спорта – это "инвестиция в здоровье нации на долгие годы", уверена она.В особенности, учитывая, что занятия становятся доступными для всех с раннего возраста, а инфраструктура позволяет вовлекать широкие слои населения в новые и популярные виды спорта.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возобновили тренировки в спортивных учреждениях В "Артеке" отремонтировали многофункциональную спортивную площадку Путин навал самбо национальным достоянием России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, спорт, ольга безугловец, минспорта крыма, новости крыма, общество, здоровье, академия футбола крыма