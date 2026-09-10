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Новости СВО: армия России за сутки уничтожила еще 1430 боевиков Киева - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Новости СВО: армия России за сутки уничтожила еще 1430 боевиков Киева
Новости СВО: армия России за сутки уничтожила еще 1430 боевиков Киева - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Новости СВО: армия России за сутки уничтожила еще 1430 боевиков Киева
Российские военные за сутки уничтожили еще 1430 боевиков ВСУ, а также военную технику и вооружение противника на всех направлениях спецоперации. Об этом... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T13:33
2026-09-10T13:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1430 боевиков ВСУ, а также военную технику и вооружение противника на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг.Военнослужащие группировки войск "Север" блокировали подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области, поразили силы врага внутри "котла" в районах Малой Волчьей и Бузово. Всего в зоне ответственности "Севера" противник потерял до 230 боевиков, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили свыше 215 солдат, американский бронеавтомобиль HMMWV, 18 автомобилей, орудие полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 160 боевикв, два бронетранспортера "Буцефал", две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня.Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили до 415 человек, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, уничтожены также орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника, ликвидировали до 360 военных ВСУ, боевую бронированную машину и шесть автомобилей.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили свыше 50 украинских неонацистов и 14 автомобилей.Также российские военные поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, места хранения беспилотников и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 232 319 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 879 танков и других боевых бронированных машин, 1 777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 415 орудий полевой артиллерии и минометов, 71 521 единица специальной военной автомобильной техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: разбит терминал с западным оружием и склад дроновТри безэкипажных катера ВСУ уничтожены в Черном мореСилы ПВО сбили дальнобойную ракету "Нептун" и 1030 дронов ВСУ
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Новости СВО: армия России за сутки уничтожила еще 1430 боевиков Киева

Минобороны: российские военные за сутки уничтожили еще 1430 боевиков ВСУ

13:33 10.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Российские военные за сутки уничтожили еще 1430 боевиков ВСУ, а также военную технику и вооружение противника на всех направлениях спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ в четверг.
Военнослужащие группировки войск "Север" блокировали подразделения двух батальонов противника численностью до 180 человек в районе населенного пункта Ольховатка Харьковской области, поразили силы врага внутри "котла" в районах Малой Волчьей и Бузово. Всего в зоне ответственности "Севера" противник потерял до 230 боевиков, две боевые бронированные машины, 18 автомобилей, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.
Сводка Минобороны РФ за 10.09.2026Сводка Минобороны РФ за 10.09.2026
Подразделения группы "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Потери противника составили свыше 215 солдат, американский бронеавтомобиль HMMWV, 18 автомобилей, орудие полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.
Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Противник потерял более 160 боевикв, два бронетранспортера "Буцефал", две боевые бронированные машины, 19 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и боевую машину реактивной системы залпового огня.
Бойцы группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Потери украинских вооруженных формирований составили до 415 человек, пять боевых бронированных машин, девять автомобилей, уничтожены также орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
Подразделения "Востока" продвинулись в глубину обороны противника, ликвидировали до 360 военных ВСУ, боевую бронированную машину и шесть автомобилей.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили свыше 50 украинских неонацистов и 14 автомобилей.
Также российские военные поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры Украины, места хранения беспилотников и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Всего с начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 232 319 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 879 танков и других боевых бронированных машин, 1 777 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 415 орудий полевой артиллерии и минометов, 71 521 единица специальной военной автомобильной техники.
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