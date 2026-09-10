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Новости Крыма и Севастополя: главное к утру четверга

Новости Крыма и Севастополя: главное к утру четверга - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Новости Крыма и Севастополя: главное к утру четверга

В Крыму до самого утра 10 сентября сохранялась угроза атаки беспилотников, в Севастополе вечером звучали сирены воздушной тревоги. Крымский мост работал в... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T08:57

2026-09-10T08:57

2026-09-10T09:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму до самого утра 10 сентября сохранялась угроза атаки беспилотников, в Севастополе вечером звучали сирены воздушной тревоги. Крымский мост работал в штатном режиме. Утром 190 сентября после ударов ВСУ сохраняется дефицит мощности в энергосистеме. Беспилотная опасность на полуострове была объявлена в 21:32. Угроза была снята к утру - в 6:16, сообщили в Главном управлении МЧС России по Крыму*. В Севастополе воздушная тревога была объявлена в 22:00 и сохранялась 20 минут.Крымский мост работал в штатном режиме. К утру четверга очереди перед пунктами досмотра нет.10 сентября в Крыму сохраняются ограничения потребления электроэнергии из-за беспилотных атак ВСУ. В регионах применяются резервные схемы электроснабжения.* Официальный канал оперативного информирования ГУ МЧС по Республике Крым – единый источник оперативной информации по вопросам безопасности. Канал создан республиканским главком МЧС России. Подписчики получают мгновенные оповещения о различных угрозах и нештатных ситуациях, в том числе штормовых предупреждениях и сигналах "Беспилотная опасность", "Авиационная опасность", "Ракетная опасность".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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