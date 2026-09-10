https://crimea.ria.ru/20260910/novak-rasskazal-o-merakh-po-obespecheniyu-stabilnosti-rynka-topliva-rf-1159268245.html

Новак рассказал о мерах по обеспечению стабильности рынка топлива РФ

Новак рассказал о мерах по обеспечению стабильности рынка топлива РФ - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Новак рассказал о мерах по обеспечению стабильности рынка топлива РФ

Вице-премьер России Александр Новак на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики под руководством... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T17:02

2026-09-10T17:02

2026-09-10T17:02

топливо

александр новак

россия

правительство россии

дефицит топлива в крыму

бензин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Вице-премьер России Александр Новак на заседании подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики под руководством первого вице-премьера Дениса Мантурова доложил о мерах по поддержке стабильности внутреннего рынка топлива.Как сообщил кабмин, в четверг очередное заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики было посвящено вопросам устойчивого функционирования топливного рынка, а также защите объектов топливно-энергетического комплекса."Александр Новак рассказал о принимаемых правительством мерах по поддержке стабильности внутреннего топливного рынка. Он обратил внимание, что были приняты акты правительства о запрете экспорта автомобильного бензина, дизельного топлива, авиакеросина, внесены изменения в Налоговый кодекс по созданию условий для импорта топлива. Также приняты указ президента России и постановление правительства, которые временно разрешили производство, оборот и реализацию на АЗС топлива класса К2, К3 и К4", - говорится в сообщении.Кроме того, по словам Новак, в регионах, где отсутствуют сети вертикально интегрированных компаний (ВИНК), для реализации нефтепродуктов через сети независимых АЗС были определены региональные операторы. Через этих операторов ВИНКи могут напрямую поставлять топливо под контролем региональных властей.Новак напомнил, что с октября прошлого года в правительстве функционирует штаб по стабилизации топливообеспечения отраслей экономики и регионов, который в том числе осуществляет мониторинг текущей ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов."(Еще одна задача штаба - ред.) разработка и принятие мер федерального, отраслевого, регионального уровней, направленных на поддержание внутреннего рынка и приоритетных направлений, таких как сельхозработы, северный завоз, авиаперевозки, помощь регионам в тех случаях, когда есть конкретные затруднения. И, безусловно, важен мониторинг ситуации с ценами на нефтеперерабатывающих заводах, бирже, автозаправочных станциях", - сказал Новак, слова которого приводятся в релизе.Также на совещании руководители крупнейших вертикально интегрированных компаний доложили о принятых и планируемых мерах по обеспечению устойчивого функционированию топливного рынка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, александр новак, россия, правительство россии, дефицит топлива в крыму, бензин