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Над Севастополем сбиты три дрона ВСУ
Над Севастополем сбиты три дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Над Севастополем сбиты три дрона ВСУ
Севастополь отразил очередную атаку дронов ВСУ - сбиты три БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T19:44
2026-09-10T19:44
2026-09-10T19:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Севастополь отразил очередную атаку дронов ВСУ - сбиты три БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее вечером в четверг тревога была объявлена в Севастополе в 18.18 и отменена в 18.39, а затем повторно объявлена в 19.10 и отменена в 19.17.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Над Севастополем сбиты три дрона ВСУ
Над Севастополем сбиты три дрона ВСУ
19:44 10.09.2026 (обновлено: 19:47 10.09.2026)