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Над Севастополем сбиты три дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Над Севастополем сбиты три дрона ВСУ
Над Севастополем сбиты три дрона ВСУ - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Над Севастополем сбиты три дрона ВСУ
Севастополь отразил очередную атаку дронов ВСУ - сбиты три БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 10.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Севастополь отразил очередную атаку дронов ВСУ - сбиты три БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Ранее вечером в четверг тревога была объявлена в Севастополе в 18.18 и отменена в 18.39, а затем повторно объявлена в 19.10 и отменена в 19.17.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, атаки всу, атаки всу на крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости крыма, срочные новости крыма
Над Севастополем сбиты три дрона ВСУ

Над Севастополем сбиты три дрона ВСУ

19:44 10.09.2026 (обновлено: 19:47 10.09.2026)
 
© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКСМОГ
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© Канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо в МАКС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Севастополь отразил очередную атаку дронов ВСУ - сбиты три БПЛА, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 3 вражеских беспилотника. Никто из людей не пострадал. Напоминаем: если вы обнаружили обломки или целый БПЛА, не подходите к таким находкам и сразу звоните в 112. Доверяйте только официальной информации", - написал он в своем канале в МАКС.

Ранее вечером в четверг тревога была объявлена в Севастополе в 18.18 и отменена в 18.39, а затем повторно объявлена в 19.10 и отменена в 19.17.
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