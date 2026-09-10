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Над Крымом и другими регионами России сбили почти сотню дронов ВСУ
Над Крымом и другими регионами России сбили почти сотню дронов ВСУ - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Над Крымом и другими регионами России сбили почти сотню дронов ВСУ
Над Крымом, Черным морем и еще семью регионами России силы ПВО подавили и уничтожили 97 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T20:48
2026-09-10T20:48
2026-09-10T20:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен– РИА Новости Крым. Над Крымом, Черным морем и еще семью регионами России силы ПВО подавили и уничтожили 97 вражеских дронов. Об этом сообщили в Минобороны России. Ранее в четверг в Севастополе военные отразили очередную атаку дронов ВСУ - сбиты три БПЛА. Также сообщалось, что российская противовоздушная оборона сбила дальнобойную ракету "Нептун", 7 снарядов HIMARS и 1030 беспилотников за сутки.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: армия России за сутки уничтожила еще 1430 боевиков КиеваБеспилотники ВСУ атаковали Дагестан - горит порт и театр"Хабиб" рассказал о работе мобильных зенитных огневых групп в зоне СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Над Крымом и другими регионами России сбили почти сотню дронов ВСУ
Над Крымом и другими регионами России сбили почти сотню дронов ВСУ за 12 часов
20:48 10.09.2026 (обновлено: 20:51 10.09.2026)