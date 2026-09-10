https://crimea.ria.ru/20260910/nad-krymom-i-chernym-morem-otrabotala-pvo-1159245132.html

Над Крымом и Черным морем отработала ПВО

Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Над Крымом и Черным морем отработала ПВО

Силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов украинских беспилотников по Крыму и еще 13 регионам России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T08:32

2026-09-10T08:32

2026-09-10T08:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов украинских беспилотников по Крыму и еще 13 регионам России. Об этом сообщили в Минобороны.БПЛА сбивали над Крымом и Черным морем, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Краснодарского края и над акваторией Каспийского моря, добавили в российском оборонном ведомстве.Утром в четверг стало известно, что в городе Борисоглебск Воронежской области в результате атаки дронов погибла местная жительница и еще двое мирных жителей пострадали. Кроме того, в Дагестане после ночного удара ВСУ вспыхнули пожары в порту в Махачкале и в музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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