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Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов украинских беспилотников по Крыму и еще 13 регионам России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T08:32
2026-09-10T08:32
2026-09-10T08:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов украинских беспилотников по Крыму и еще 13 регионам России. Об этом сообщили в Минобороны.БПЛА сбивали над Крымом и Черным морем, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Краснодарского края и над акваторией Каспийского моря, добавили в российском оборонном ведомстве.Утром в четверг стало известно, что в городе Борисоглебск Воронежской области в результате атаки дронов погибла местная жительница и еще двое мирных жителей пострадали. Кроме того, в Дагестане после ночного удара ВСУ вспыхнули пожары в порту в Махачкале и в музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Над Крымом и 13 регионами России за ночь уничтожили 446 беспилотников ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов украинских беспилотников по Крыму и еще 13 регионам России. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи, с 20.00 9 сентября до 8.00 10 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 448 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
БПЛА сбивали над Крымом и Черным морем, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Краснодарского края и над акваторией Каспийского моря, добавили в российском оборонном ведомстве.
Утром в четверг стало известно, что в городе Борисоглебск Воронежской области в результате атаки дронов погибла
местная жительница и еще двое мирных жителей пострадали. Кроме того, в Дагестане после ночного удара ВСУ вспыхнули пожары
в порту в Махачкале и в музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы.
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