Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260910/nad-krymom-i-chernym-morem-otrabotala-pvo-1159245132.html
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
Силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов украинских беспилотников по Крыму и еще 13 регионам России. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T08:32
2026-09-10T08:32
министерство обороны рф
крым
черное море
атаки всу
атаки всу на крым
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/13/1158605561_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_c65b7b3c0dd014ea0aaf49120d134e51.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов украинских беспилотников по Крыму и еще 13 регионам России. Об этом сообщили в Минобороны.БПЛА сбивали над Крымом и Черным морем, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Краснодарского края и над акваторией Каспийского моря, добавили в российском оборонном ведомстве.Утром в четверг стало известно, что в городе Борисоглебск Воронежской области в результате атаки дронов погибла местная жительница и еще двое мирных жителей пострадали. Кроме того, в Дагестане после ночного удара ВСУ вспыхнули пожары в порту в Махачкале и в музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
черное море
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/08/13/1158605561_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_72d7517f01716f210ad565fa526c9854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, крым, черное море, атаки всу, атаки всу на крым, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости сво, новости
Над Крымом и Черным морем отработала ПВО

Над Крымом и 13 регионами России за ночь уничтожили 446 беспилотников ВСУ

08:32 10.09.2026
 
© РостехЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМД"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-СМД
© Ростех
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны отразили новую серию ударов украинских беспилотников по Крыму и еще 13 регионам России. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи, с 20.00 9 сентября до 8.00 10 сентября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 448 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
БПЛА сбивали над Крымом и Черным морем, а также над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Республики Дагестан, Республики Калмыкия, Краснодарского края и над акваторией Каспийского моря, добавили в российском оборонном ведомстве.
Утром в четверг стало известно, что в городе Борисоглебск Воронежской области в результате атаки дронов погибла местная жительница и еще двое мирных жителей пострадали. Кроме того, в Дагестане после ночного удара ВСУ вспыхнули пожары в порту в Махачкале и в музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Министерство обороны РФКрымЧерное мореАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Безопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьНовости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:04Атака ВСУ на Сочи: пострадали двое детей и 26 взрослых
09:58Купил для самообороны и забыл: пожилому севастопольцу грозит 5 лет за револьвер
09:41На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива - где заправиться по 100 рублей
09:33На рынке в Симферополе выявили нелегальных мигрантов
09:17Оправдывал теракты на военных объектах: в Крыму задержан рецидивист
09:15ВТБ открыл обновленный офис в Евпатории
09:06Крымский мост сейчас: со стороны Керчи начала расти очередь
08:57Новости Крыма и Севастополя: главное к утру четверга
08:40Ситуация с энергосистемой Крыма 10 сентября
08:32Над Крымом и Черным морем отработала ПВО
08:26Агент СБУ в Москве готовил атаку на резиденцию посла Великобритании
08:18Женщина погибла в пожаре после атаки дронов ВСУ на Воронежскую область
08:13Удары по Украине сегодня: разбит терминал с западным оружием и склад дронов
07:58Онищенко рассказал об угрозе детской цифровой деменции
07:20Беспилотники ВСУ атаковали Дагестан - горит порт и театр
07:10Гений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина Караманова
06:46Ученые из Крыма готовы помочь спасти озера и реки Африки
06:22Пять тысяч долларов каждому или ад: Трамп готовится к выборам
06:01Возможна ли реальная война России с Европой – прогноз
00:01Изобилие солнца и летнее тепло: погода в Крыму в четверг
Лента новостейМолния