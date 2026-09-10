https://crimea.ria.ru/20260910/na-rynke-v-simferopole-vyyavili-nelegalnykh-migrantov-1159247250.html

На рынке в Симферополе выявили нелегальных мигрантов

На рынке в Симферополе выявили нелегальных мигрантов - РИА Новости Крым, 10.09.2026

На рынке в Симферополе выявили нелегальных мигрантов

Шесть нелегальных мигрантов выявили на оптовом рынке в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T09:33

2026-09-10T09:33

2026-09-10T09:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Шесть нелегальных мигрантов выявили на оптовом рынке в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По результатам проверки в отношении иностранцев заведено девять административных протоколов за нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ, два – за нарушение иммиграционных правил, один — за незаконную трудовую деятельность. Общая сумма штрафов составила 70 тысяч рублей.Сейчас ведется дополнительная проверка в отношении работодателя, уточняется в сообщении.Полиция Крыма ранее выявила девять незаконных мигрантов на одном из строительных объектов в Сакском районе, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. В ходе миграционного рейда правоохранители проверили более 70 иностранцев..Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму двое мужчин организовали канал трудоустройства мигрантовЧто изменилось для мигрантов в РоссииИностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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