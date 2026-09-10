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На рынке в Симферополе выявили нелегальных мигрантов - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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На рынке в Симферополе выявили нелегальных мигрантов
На рынке в Симферополе выявили нелегальных мигрантов - РИА Новости Крым, 10.09.2026
На рынке в Симферополе выявили нелегальных мигрантов
Шесть нелегальных мигрантов выявили на оптовом рынке в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T09:33
2026-09-10T09:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Шесть нелегальных мигрантов выявили на оптовом рынке в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По результатам проверки в отношении иностранцев заведено девять административных протоколов за нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ, два – за нарушение иммиграционных правил, один — за незаконную трудовую деятельность. Общая сумма штрафов составила 70 тысяч рублей.Сейчас ведется дополнительная проверка в отношении работодателя, уточняется в сообщении.Полиция Крыма ранее выявила девять незаконных мигрантов на одном из строительных объектов в Сакском районе, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. В ходе миграционного рейда правоохранители проверили более 70 иностранцев..Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму двое мужчин организовали канал трудоустройства мигрантовЧто изменилось для мигрантов в РоссииИностранцы с неснятой судимостью не получат российское гражданство
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На рынке в Симферополе выявили нелегальных мигрантов

В Симферополе на оптовом рынке выявили нелегальных мигрантов

09:33 10.09.2026
 
© Фото пресс-службы МВД по РК / Перейти в фотобанкШеврон сотрудника полиции
Шеврон сотрудника полиции
© Фото пресс-службы МВД по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Шесть нелегальных мигрантов выявили на оптовом рынке в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
"В ходе мероприятия проверено 25 иностранных граждан и 40 граждан Российской Федерации, выявлено шестеро граждан из Средней Азии, нарушивших законодательство в сфере миграции", –сообщили в полиции по итогам рейда по пресечению нарушений миграционного законодательства.
По результатам проверки в отношении иностранцев заведено девять административных протоколов за нарушение правил въезда или режима пребывания в РФ, два – за нарушение иммиграционных правил, один — за незаконную трудовую деятельность. Общая сумма штрафов составила 70 тысяч рублей.
"Кроме того, в отношении трех иностранных граждан приняты решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации с последующим запретом на въезд в страну сроком до пяти лет", – добавили в пресс-службе.
Сейчас ведется дополнительная проверка в отношении работодателя, уточняется в сообщении.
Полиция Крыма ранее выявила девять незаконных мигрантов на одном из строительных объектов в Сакском районе, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму. В ходе миграционного рейда правоохранители проверили более 70 иностранцев.
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