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На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива - где заправиться по 100 рублей - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива - где заправиться по 100 рублей
На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива - где заправиться по 100 рублей - РИА Новости Крым, 10.09.2026
На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива - где заправиться по 100 рублей
На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива для продажи по 100 рублей за литр, сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T09:41
2026-09-10T09:41
крым
новости крыма
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топливно-энергетический комплекс
юрий гоцанюк
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дефицит топлива в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива для продажи по 100 рублей за литр, сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Продажа осуществляется по графику: с 08:00 на 50 АЗС сети "АТАН" будет доступен бензин АИ-92. Объем поставки - 144 тонны. А с 18:00 на 49 АЗС сети "ТЭС" начнется продажа бензина АИ-95 и дизельного топлива. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива - где заправиться по 100 рублей

На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива для продажи по 100 рублей за литр- Гоцанюк

09:41 10.09.2026
 
© РИА Новости КрымАЗС в Крыму
АЗС в Крыму - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива для продажи по 100 рублей за литр, сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.
"Сегодня на 89 АЗС Крыма организована продажа топлива по сниженным ценам. Всего в розничную сеть направлено 290 тонн топлива", - проинформировал он.
Продажа осуществляется по графику: с 08:00 на 50 АЗС сети "АТАН" будет доступен бензин АИ-92. Объем поставки - 144 тонны. А с 18:00 на 49 АЗС сети "ТЭС" начнется продажа бензина АИ-95 и дизельного топлива.
"АИ-95 поступит на 31 АЗС в объеме 62 тонн, дизельное топливо – на 42 АЗС в объеме 84 тонн. Актуальная информация о наличии топлива на автозаправочных станциях Крыма размещена на интерактивной карте Министерства топлива и энергетики Республики Крым. Данные обновляются ежедневно с 07:30", - добавил Гоцанюк.
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