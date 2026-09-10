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На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива - где заправиться по 100 рублей
На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива - где заправиться по 100 рублей - РИА Новости Крым, 10.09.2026
На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива - где заправиться по 100 рублей
На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива для продажи по 100 рублей за литр, сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T09:41
2026-09-10T09:41
2026-09-10T09:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива для продажи по 100 рублей за литр, сообщил председатель республиканского Совмина Юрий Гоцанюк.Продажа осуществляется по графику: с 08:00 на 50 АЗС сети "АТАН" будет доступен бензин АИ-92. Объем поставки - 144 тонны. А с 18:00 на 49 АЗС сети "ТЭС" начнется продажа бензина АИ-95 и дизельного топлива. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, новости крыма, топливо в крыму, топливно-энергетический комплекс, юрий гоцанюк, азс, дефицит топлива в крыму
На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива - где заправиться по 100 рублей
На АЗС Крыма поступили 290 тонн топлива для продажи по 100 рублей за литр- Гоцанюк