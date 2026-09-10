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Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов россиян
Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов россиян - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов россиян
Мошенники начали применять новую схему взлома аккаунтов россиян в мессенджерах под видом перерасчета коммунальных начислений. Об этом сообщили в Управлении по... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T11:00
2026-09-10T11:00
2026-09-10T11:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Мошенники начали применять новую схему взлома аккаунтов россиян в мессенджерах под видом перерасчета коммунальных начислений. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Затем публикуется сообщение о завершении процедуры верификации с просьбой перейти в чат-бот, который запрашивает у жертвы шестизначный код для авторизации в аккаунте мессенджера.Чтобы не попасться на уловки мошенников правоохранители рекомендуют скрыть номер телефона и никнейм, закрыть доступ к фотографиям и видео, запретить пользователям ссылаться на вас при пересылке сообщений. Также необходимо отключить возможность добавления в неизвестные чаты.Ранее сообщалось, что мошенники под видом поставщиков коммунальных услуг рассылают сообщения гражданам лично или в домовых чатах о том, что проводится перерасчет за коммунальные платежи по водоснабжению, электроэнергии и другим услугам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обманаМошенники обманули крымчан на 10 миллионовВыводят из равновесия: какие схемы применяют мошенники к бойцам СВО
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мошенничество, россия, киберпреступность, кибербезопасность, цифровая безопасность, общество, новости
Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов россиян
Аферисты крадут аккаунты россиян под видом перерасчета коммунальных платежей
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Мошенники начали применять новую схему взлома аккаунтов россиян в мессенджерах под видом перерасчета коммунальных начислений. Об этом сообщили в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
"Злоумышленники создают закрытую группу в мессенджере, где от имени энергосбытовой компании сообщают о перерасчете коммунальных платежей. На первом этапе необходимо оперативно подтвердить опубликованные в группе данные — обычно это список с указанием ФИО и даты рождения", - говорится в сообщении.
Затем публикуется сообщение о завершении процедуры верификации с просьбой перейти в чат-бот, который запрашивает у жертвы шестизначный код для авторизации в аккаунте мессенджера.
Чтобы не попасться на уловки мошенников правоохранители рекомендуют скрыть номер телефона и никнейм, закрыть доступ к фотографиям и видео, запретить пользователям ссылаться на вас при пересылке сообщений. Также необходимо отключить возможность добавления в неизвестные чаты.
Ранее сообщалось, что мошенники под видом поставщиков коммунальных услуг рассылают
сообщения гражданам лично или в домовых чатах о том, что проводится перерасчет за коммунальные платежи по водоснабжению, электроэнергии и другим услугам.
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