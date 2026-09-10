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Массовое отравление школьников на Кубани: возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Массовое отравление школьников на Кубани: возбуждено уголовное дело
Массовое отравление школьников на Кубани: возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Массовое отравление школьников на Кубани: возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбудили после отравления учащихся одной из школ в Краснодарском крае, сообщили в СУ СКР по региону. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T23:42
2026-09-10T23:43
новости
массовое отравление
кубань
краснодарский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
школа
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбудили после отравления учащихся одной из школ в Краснодарском крае, сообщили в СУ СКР по региону.По данным правоохранителей, ученики одной из школ, расположенных в станице Каневской, обратились в лечебное учреждение с признаками отравления, несколько несовершеннолетних госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Отмечается, что угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.Начато эпидемиологическое расследование, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, массовое отравление, кубань, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), школа, происшествия, роспотребнадзор
Массовое отравление школьников на Кубани: возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили после отравления учащихся одной из школ в Краснодарском крае

23:42 10.09.2026 (обновлено: 23:43 10.09.2026)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбудили после отравления учащихся одной из школ в Краснодарском крае, сообщили в СУ СКР по региону.
"Каневским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, ученики одной из школ, расположенных в станице Каневской, обратились в лечебное учреждение с признаками отравления, несколько несовершеннолетних госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Отмечается, что угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.
"В настоящее время следователем краевого СКР проведен осмотр места происшествия, а также продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавляется в сообщении.
Начато эпидемиологическое расследование, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
"Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю информирует, что в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди обучающихся школы Каневского района незамедлительно начато эпидемиологическое расследование… В школе организовано проведение заключительной дезинфекции. Риск распространения инфекции оценивается как низкий", - говорится в сообщении.
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НовостиМассовое отравлениеКубаньКраснодарский крайСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ШколаПроисшествияРоспотребнадзор
 
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