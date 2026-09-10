https://crimea.ria.ru/20260910/massovoe-otravlenei-shkolnikov-na-kubani-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1159281079.html

Массовое отравление школьников на Кубани: возбуждено уголовное дело

Массовое отравление школьников на Кубани: возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Массовое отравление школьников на Кубани: возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбудили после отравления учащихся одной из школ в Краснодарском крае, сообщили в СУ СКР по региону. РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T23:42

2026-09-10T23:42

2026-09-10T23:43

новости

массовое отравление

кубань

краснодарский край

ск рф (следственный комитет российской федерации)

школа

происшествия

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбудили после отравления учащихся одной из школ в Краснодарском крае, сообщили в СУ СКР по региону.По данным правоохранителей, ученики одной из школ, расположенных в станице Каневской, обратились в лечебное учреждение с признаками отравления, несколько несовершеннолетних госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Отмечается, что угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.Начато эпидемиологическое расследование, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

кубань

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, массовое отравление, кубань, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), школа, происшествия, роспотребнадзор