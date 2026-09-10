https://crimea.ria.ru/20260910/massovoe-otravlenei-shkolnikov-na-kubani-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1159281079.html
Массовое отравление школьников на Кубани: возбуждено уголовное дело
Массовое отравление школьников на Кубани: возбуждено уголовное дело - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Массовое отравление школьников на Кубани: возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбудили после отравления учащихся одной из школ в Краснодарском крае, сообщили в СУ СКР по региону. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T23:42
2026-09-10T23:42
2026-09-10T23:43
новости
массовое отравление
кубань
краснодарский край
ск рф (следственный комитет российской федерации)
школа
происшествия
роспотребнадзор
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/24/1114712479_0:242:3211:2048_1920x0_80_0_0_0c0fc770b36a26cefd27a1aeadcaf8e2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбудили после отравления учащихся одной из школ в Краснодарском крае, сообщили в СУ СКР по региону.По данным правоохранителей, ученики одной из школ, расположенных в станице Каневской, обратились в лечебное учреждение с признаками отравления, несколько несовершеннолетних госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Отмечается, что угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.Начато эпидемиологическое расследование, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
кубань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111471/24/1114712479_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_c436ed71259a0236231e60c16caf24dd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, массовое отравление, кубань, краснодарский край, ск рф (следственный комитет российской федерации), школа, происшествия, роспотребнадзор
Массовое отравление школьников на Кубани: возбуждено уголовное дело
Уголовное дело возбудили после отравления учащихся одной из школ в Краснодарском крае
23:42 10.09.2026 (обновлено: 23:43 10.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Уголовное дело возбудили после отравления учащихся одной из школ в Краснодарском крае, сообщили в СУ СКР по региону.
"Каневским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (часть 1 статьи 238 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным правоохранителей, ученики одной из школ, расположенных в станице Каневской, обратились в лечебное учреждение с признаками отравления, несколько несовершеннолетних госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь. Отмечается, что угрозы жизни и здоровью пострадавших нет.
"В настоящее время следователем краевого СКР проведен осмотр места происшествия, а также продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавляется в сообщении.
Начато эпидемиологическое расследование, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
"Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю информирует, что в связи с регистрацией случаев острой кишечной инфекции среди обучающихся школы Каневского района незамедлительно начато эпидемиологическое расследование… В школе организовано проведение заключительной дезинфекции. Риск распространения инфекции оценивается как низкий", - говорится в сообщении.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.