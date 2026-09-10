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Лесной пожар на территории заповедника "Утриш" полностью ликвидирован
Лесной пожар на территории заповедника "Утриш" полностью ликвидирован - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Лесной пожар на территории заповедника "Утриш" полностью ликвидирован
В Краснодарском крае ликвидирован пожар, возникший в заповеднике Утриш после атаки ВСУ. Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T11:59
2026-09-10T11:59
2026-09-10T11:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае ликвидирован пожар, возникший в заповеднике Утриш после атаки ВСУ. Об этом сообщила глава Анапы Светлана Маслова.В оперштабе Кубани добавили, что с огнем боролись 38 человек, привлекали 12 единиц техники, включая авиацию. Были задействованы силы и средства в том числе от МЧС России. Как сообщалось, 8 сентября пожар, случившийся из-за падения осколков вражеского дрона под Новороссийском, перекинулся на территорию заповедной зоны Утриш, расположенной в границах Анапы. В связи со сложным рельефом и труднодоступностью местности тушение осуществляется ручным способом с помощью ранцевых огнетушителей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ландшафтный пожар уничтожил часть заповедника "Оренбургский"На Мангупе горит 2,5 гектара лесаБольшой пожар в Анапе: на федеральной трассе ограничили движение
https://crimea.ria.ru/20260908/v-zapovednike-malyy-utrish-pod-anapoy-nachalsya-pozhar-iz-za-ataki-vsu-1159204557.html
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россия, краснодарский край, новости, анапа, светлана маслова, пожар, заповедники
Лесной пожар на территории заповедника "Утриш" полностью ликвидирован
Лесной пожар на территории заповедника "Утриш" полностью ликвидирован - власти