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Ландшафтный пожар уничтожил часть заповедника "Оренбургский" - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Ландшафтный пожар уничтожил часть заповедника "Оренбургский"
Ландшафтный пожар уничтожил часть заповедника "Оренбургский" - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Ландшафтный пожар уничтожил часть заповедника "Оренбургский"
Крупный ландшафтный пожар уничтожил 4,5 тысяч гектаров степного заповедника "Оренбургский", уничтожив экологическую тропу "Где живет бобр". Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T11:32
2026-09-10T11:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар уничтожил 4,5 тысяч гектаров степного заповедника "Оренбургский", уничтожив экологическую тропу "Где живет бобр". Об этом сообщается на официальной странице дирекции государственных природных заповедников Оренбуржья в социальной сети "ВКонтакте".По данным дирекции, пожар начался 5 сентября, огонь стремительно распространялся из-за аномальной жары и порывистого ветра. Несмотря на усилия пожарных, ситуация вышла из-под контроля, и основные силы были перенаправлены на спасение жителей и эвакуацию ближайших населенных пунктов.Огонь угрожал еще нескольким участкам заповедника и зашел в поселок Маячный, где работы по недопущению перехода огня продолжаются до сих пор.Одновременно с этим, 6 сентября возник пожар на территории Республики Башкортостан, вблизи заповедника Шайтан-Тау, к 9 сентября ситуацию на этом направлении удалось стабилизировать, уточнили в учреждении. К ликвидации всех пожаров привлекали более 260 человек и 60 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и самолёт ИЛ-76.Ранее во вторник лесной пожар произошел в районе хутора Дюрсо в Новороссийске из-за падения обломков украинского беспилотника. Изначально площадь возгорания составляла 0,3 га, позже она выросла в пять раз. В итоге пожар перекинулся на территорию заповедной зоны Утриш, расположенной в границах Анапы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С начала года в Крыму произошло более 2000 пожаровЛесные пожары бушуют в Новороссийске65 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года
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РИА Новости Крым
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заповедники, оренбургская область, пожар, новости
Ландшафтный пожар уничтожил часть заповедника "Оренбургский"

Пожар уничтожил часть заповедника "Оренбургский" с экотропой "Где живет бобр"

11:32 10.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДорога в крымском лесу
Дорога в крымском лесу - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар уничтожил 4,5 тысяч гектаров степного заповедника "Оренбургский", уничтожив экологическую тропу "Где живет бобр". Об этом сообщается на официальной странице дирекции государственных природных заповедников Оренбуржья в социальной сети "ВКонтакте".
По данным дирекции, пожар начался 5 сентября, огонь стремительно распространялся из-за аномальной жары и порывистого ветра. Несмотря на усилия пожарных, ситуация вышла из-под контроля, и основные силы были перенаправлены на спасение жителей и эвакуацию ближайших населенных пунктов.
"К сожалению, пожар выжег 4500 гектаров площади участка "Буртинская степь" из общей площади заповедника в 38 191 гектар. Огонь полностью уничтожил экологическую тропу "Где живет бобр" с инфраструктурой, стендами и смотровыми площадками", – сказано в сообщении.
Огонь угрожал еще нескольким участкам заповедника и зашел в поселок Маячный, где работы по недопущению перехода огня продолжаются до сих пор.
Одновременно с этим, 6 сентября возник пожар на территории Республики Башкортостан, вблизи заповедника Шайтан-Тау, к 9 сентября ситуацию на этом направлении удалось стабилизировать, уточнили в учреждении. К ликвидации всех пожаров привлекали более 260 человек и 60 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и самолёт ИЛ-76.
Ранее во вторник лесной пожар произошел в районе хутора Дюрсо в Новороссийске из-за падения обломков украинского беспилотника. Изначально площадь возгорания составляла 0,3 га, позже она выросла в пять раз. В итоге пожар перекинулся на территорию заповедной зоны Утриш, расположенной в границах Анапы.
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