https://crimea.ria.ru/20260910/landshaftnyy-pozhar-unichtozhil-chast-zapovednika-orenburgskiy-1159250125.html

Ландшафтный пожар уничтожил часть заповедника "Оренбургский"

Ландшафтный пожар уничтожил часть заповедника "Оренбургский" - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Ландшафтный пожар уничтожил часть заповедника "Оренбургский"

Крупный ландшафтный пожар уничтожил 4,5 тысяч гектаров степного заповедника "Оренбургский", уничтожив экологическую тропу "Где живет бобр". Об этом сообщается... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T11:32

2026-09-10T11:32

2026-09-10T11:32

заповедники

оренбургская область

пожар

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Крупный ландшафтный пожар уничтожил 4,5 тысяч гектаров степного заповедника "Оренбургский", уничтожив экологическую тропу "Где живет бобр". Об этом сообщается на официальной странице дирекции государственных природных заповедников Оренбуржья в социальной сети "ВКонтакте".По данным дирекции, пожар начался 5 сентября, огонь стремительно распространялся из-за аномальной жары и порывистого ветра. Несмотря на усилия пожарных, ситуация вышла из-под контроля, и основные силы были перенаправлены на спасение жителей и эвакуацию ближайших населенных пунктов.Огонь угрожал еще нескольким участкам заповедника и зашел в поселок Маячный, где работы по недопущению перехода огня продолжаются до сих пор.Одновременно с этим, 6 сентября возник пожар на территории Республики Башкортостан, вблизи заповедника Шайтан-Тау, к 9 сентября ситуацию на этом направлении удалось стабилизировать, уточнили в учреждении. К ликвидации всех пожаров привлекали более 260 человек и 60 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8 и самолёт ИЛ-76.Ранее во вторник лесной пожар произошел в районе хутора Дюрсо в Новороссийске из-за падения обломков украинского беспилотника. Изначально площадь возгорания составляла 0,3 га, позже она выросла в пять раз. В итоге пожар перекинулся на территорию заповедной зоны Утриш, расположенной в границах Анапы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:С начала года в Крыму произошло более 2000 пожаровЛесные пожары бушуют в Новороссийске65 человек погибли на пожарах в Крыму с начала года

заповедники

оренбургская область

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заповедники, оренбургская область, пожар, новости