https://crimea.ria.ru/20260910/kupil-dlya-samooborony-i-zabyl-pozhilomu-sevastopoltsu-grozit-5-let-za-revolver-1159247861.html

Купил для самообороны и забыл: пожилому севастопольцу грозит 5 лет за револьвер

Купил для самообороны и забыл: пожилому севастопольцу грозит 5 лет за револьвер - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Купил для самообороны и забыл: пожилому севастопольцу грозит 5 лет за револьвер

В Севастополе полиция задержала 67-летнего мужчину, который у себя дома хранил незарегистрированный револьвер и боевые патроны к нему. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T09:58

2026-09-10T09:58

2026-09-10T09:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала 67-летнего мужчину, который у себя дома хранил незарегистрированный револьвер и боевые патроны к нему. Об этом сообщили в региональном УМВД.Подозреваемый был задержан по месту жительства при силовой поддержке СОБР "Сокол" Росгвардии. Револьвер и четыре патрона калибром 4 мм к нему были изъяты.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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