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Купил для самообороны и забыл: пожилому севастопольцу грозит 5 лет за револьвер
Купил для самообороны и забыл: пожилому севастопольцу грозит 5 лет за револьвер - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Купил для самообороны и забыл: пожилому севастопольцу грозит 5 лет за револьвер
В Севастополе полиция задержала 67-летнего мужчину, который у себя дома хранил незарегистрированный револьвер и боевые патроны к нему. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T09:58
2026-09-10T09:58
2026-09-10T09:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала 67-летнего мужчину, который у себя дома хранил незарегистрированный револьвер и боевые патроны к нему. Об этом сообщили в региональном УМВД.Подозреваемый был задержан по месту жительства при силовой поддержке СОБР "Сокол" Росгвардии. Револьвер и четыре патрона калибром 4 мм к нему были изъяты.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов". Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Купил для самообороны и забыл: пожилому севастопольцу грозит 5 лет за револьвер
В Севастополе пожилой мужчина задержан за хранение револьвера и патронов
09:58 10.09.2026 (обновлено: 09:59 10.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе полиция задержала 67-летнего мужчину, который у себя дома хранил незарегистрированный револьвер и боевые патроны к нему. Об этом сообщили в региональном УМВД.
"Мужчина пояснил, что приобрел оружие еще в 2014 году для самообороны, но со временем забыл о его существовании и должным образом не зарегистрировал", - говорится в сообщении.
Подозреваемый был задержан по месту жительства при силовой поддержке СОБР "Сокол" Росгвардии. Револьвер и четыре патрона калибром 4 мм к нему были изъяты.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".
Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы.
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