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Крымский мост сейчас: со стороны Керчи начала расти очередь - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас: со стороны Керчи начала расти очередь
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи начала расти очередь - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи начала расти очередь
У Крымского моста утром 10 сентября образовалась очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T09:06
2026-09-10T09:21
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
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керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром 10 сентября образовалась очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани пробок перед пунктами досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Крымский мост сейчас: со стороны Керчи начала расти очередь

У Крымского моста утром в четверг начала расти очередь со стороны Керчи

09:06 10.09.2026 (обновлено: 09:21 10.09.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром 10 сентября образовалась очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 50 транспортных средств", - говорится в сообщении с данными на 9 утра.
Въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани пробок перед пунктами досмотра нет.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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