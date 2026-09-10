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Крымский мост сейчас: со стороны Керчи начала расти очередь
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи начала расти очередь - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи начала расти очередь
У Крымского моста утром 10 сентября образовалась очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T09:06
2026-09-10T09:06
2026-09-10T09:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. У Крымского моста утром 10 сентября образовалась очередь на досмотр со стороны Керчи. Об этом сообщает канал оперативной информации об обстановке на объекте.Въезд в Крым остается свободным – со стороны Тамани пробок перед пунктами досмотра нет.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Крымский мост сейчас: со стороны Керчи начала расти очередь
У Крымского моста утром в четверг начала расти очередь со стороны Керчи
09:06 10.09.2026 (обновлено: 09:21 10.09.2026)