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Крымский мост сейчас: обстановка на 11 утра - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас: обстановка на 11 утра
Крымский мост сейчас: обстановка на 11 утра - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Крымский мост сейчас: обстановка на 11 утра
К 11 утра очередь со стороны Керчи выросла почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации об обстановке на объекте. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T11:04
2026-09-10T11:04
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. К 11 утра очередь со стороны Керчи выросла почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации об обстановке на объекте.В 9 утра выезда из Крыма ожидали 50 авто.При этом со стороны Тамани проезд остается свободным.Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Крымский мост сейчас: обстановка на 11 утра

У Крымского моста сейчас очередь со стороны Керчи выросла почти вдвое

11:04 10.09.2026
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
Автомобильная пробка перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. К 11 утра очередь со стороны Керчи выросла почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные канала оперативной информации об обстановке на объекте.
В 9 утра выезда из Крыма ожидали 50 авто.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 90 транспортных средств", - сказано в публикации.
При этом со стороны Тамани проезд остается свободным.
Крымский мост – стратегический объект, на котором действуют повышенные меры безопасности. В целях безопасности здесь введен ряд ограничений. Так, с 20 января текущего года по автодорожной части Крымского моста запрещен проезд всех грузовиков, общей снаряженной массой свыше 1,5 тонны – груженых и порожних.
Также действуют ограничения на движение по мосту гибридных транспортных средств и электромобилей. В апреле 2026 года изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края.
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