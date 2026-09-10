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Какой сегодня праздник: 10 сентября - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Какой сегодня праздник: 10 сентября
Какой сегодня праздник: 10 сентября - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Какой сегодня праздник: 10 сентября
В этот день отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. 10 сентября открыты первый в России театр и уникальность ДНК, родились гипнотизер Вольф... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T00:00
2026-09-10T00:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В этот день отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. 10 сентября открыты первый в России театр и уникальность ДНК, родились гипнотизер Вольф Мессинг, "король моды" Карл Лагерфельд и главный русский панк Егор Летов.Что празднуют в мире10 сентября отмечают Всемирный день предотвращения самоубийств. Социальная дата отмечается с 2003 года по инициативе одноименной международной ассоциации и при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Согласно статистике ВОЗ, с начала третьего тысячелетия в мире от суицида погибает больше людей, чем из-за всех вместе взятых войн и насильственных убийств.Еще сегодня отмечают День разноцветных букетов, День макияжа, День обеда, День портвейна, День за просмотром телевизора и День обмена идеями. Именины у Анны, Моисея, Афанасия, Дениса, Григория, Ивана, Павла, Анатолия, Вениамина, Арсения, Игнатия, Сергея, Николая.Знаменательные событияВ 1492 году русский царь Иван III повелел перенести празднование начала года на 10 сентября, объединив его с праздником сбора урожая и сроком сбора податей. Эта традиция продержалась на Руси чуть более двух веков, до 1700 года.В 1588 году английский мореплаватель и пират Томас Кавендиш стал третьим в мире человеком, совершившим кругосветное путешествие. Плавание экспедиции из трех кораблей с экипажем в 120 человек заняло два года и пятьдесят дней и в течение следующих двух столетий оставалось самой быстрой кругосветкой. Из 120 человек домой вернулись 50 – тоже рекорд по тем временам.В 1756 году императрица Елизавета Петровна своим указом учредила первый русский "для представления трагедий и комедий" театр в Петербурге. Через какое-то время на месте исторической сцены построили здание театра, который позже был переименован в Александринский, в честь супруги императора Николая I.В 1894 году в Лондоне впервые в мире оштрафовали водителя за пьяное вождение. "Везунчиком" стал Джордж Смит, который подшофе не справился с управлением и въехал в двери дома. За это англичанин заплатил 1 фунт стерлингов – большие по тем временам деньги.В 1929 году в городе Гусь-Хрустальный состоялся запуск Гусевского стекольного завода.В 1943 году советские войска начали Новороссийско-Таманскую наступательную операцию Великой Отечественной войны. В течение шести дней высадившийся в Новороссийском порту десант советских войск, создав два плацдарма, постепенно выбивал немцев из города. К утру 16 сентября Новороссийск был освобожден. Эта операция стала отправной точкой для освобождения Таманского полуострова и до сих пор считается одной из самых подготовленных советских операций в годы ВОВ.В 1984 году британский ученый Алек Джеффрис в ходе исследований установил, что ДНК каждого человека неповторима, как отпечатки пальцев. Открытие легло в основу разработанной Джеффрисом техники ДНК-дактилоскопии, которую до сих пор используют все полиции мира при проведении судебных экспертиз.Кто родилсяВ 1899 году родился советский иллюзионист и гипнотизер Вольф Мессинг. Прославился благодаря номеру "Чтение мыслей". Кстати, сам Мессинг признавался, что "читает мускулы" на лице человека, а вовсе не мысли. Дело в том, что мимика часто выдает то, о чем думает человек.В 1933 году родился немецкий модельер Карл Лагерфельд. Получил прозвище "кайзер Карл" за свое многолетнее влияние на мир моды. Кроме своего модного дома был "пожизненным" главным модельером домов Fendi и Chanel. Создал не только одежду, но и несколько моделей мотоциклетных шлемов, а еще бутылку для Coca-Cola Light.В 1934 году родился советский композитор Алемдар Караманов. Родился и жил в Симферополе. Основоположник музыкального направления "Религия в симфонизме". Создал 24 симфонии. Известен среди прочего как автор музыки к фильму Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм" и гимна Крымской республики.Еще в этот день родились советский и российский кинорежиссер, народный артист России Евгений Татарский, народный артист РФ Игорь Костолевский, российская эстрадная и джазовая певица, актриса, российский поэт, музыкант, лидер группы "Гражданская оборона" Егор Летов, британский кинорежиссер, сценарист, продюсер Гай Ричи.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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96
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 10 сентября

Что празднуют в России и в мире 10 сентября

00:00 10.09.2026
 
© © Fotolia/ psdesign1 / Перейти в фотобанкМодель молекулы ДНК
Модель молекулы ДНК
© © Fotolia/ psdesign1
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В этот день отмечается Всемирный день предотвращения самоубийств. 10 сентября открыты первый в России театр и уникальность ДНК, родились гипнотизер Вольф Мессинг, "король моды" Карл Лагерфельд и главный русский панк Егор Летов.

Что празднуют в мире

10 сентября отмечают Всемирный день предотвращения самоубийств. Социальная дата отмечается с 2003 года по инициативе одноименной международной ассоциации и при поддержке Всемирной организации здравоохранения. Согласно статистике ВОЗ, с начала третьего тысячелетия в мире от суицида погибает больше людей, чем из-за всех вместе взятых войн и насильственных убийств.
Еще сегодня отмечают День разноцветных букетов, День макияжа, День обеда, День портвейна, День за просмотром телевизора и День обмена идеями. Именины у Анны, Моисея, Афанасия, Дениса, Григория, Ивана, Павла, Анатолия, Вениамина, Арсения, Игнатия, Сергея, Николая.

Знаменательные события

В 1492 году русский царь Иван III повелел перенести празднование начала года на 10 сентября, объединив его с праздником сбора урожая и сроком сбора податей. Эта традиция продержалась на Руси чуть более двух веков, до 1700 года.
В 1588 году английский мореплаватель и пират Томас Кавендиш стал третьим в мире человеком, совершившим кругосветное путешествие. Плавание экспедиции из трех кораблей с экипажем в 120 человек заняло два года и пятьдесят дней и в течение следующих двух столетий оставалось самой быстрой кругосветкой. Из 120 человек домой вернулись 50 – тоже рекорд по тем временам.
В 1756 году императрица Елизавета Петровна своим указом учредила первый русский "для представления трагедий и комедий" театр в Петербурге. Через какое-то время на месте исторической сцены построили здание театра, который позже был переименован в Александринский, в честь супруги императора Николая I.
В 1894 году в Лондоне впервые в мире оштрафовали водителя за пьяное вождение. "Везунчиком" стал Джордж Смит, который подшофе не справился с управлением и въехал в двери дома. За это англичанин заплатил 1 фунт стерлингов – большие по тем временам деньги.
В 1929 году в городе Гусь-Хрустальный состоялся запуск Гусевского стекольного завода.
В 1943 году советские войска начали Новороссийско-Таманскую наступательную операцию Великой Отечественной войны. В течение шести дней высадившийся в Новороссийском порту десант советских войск, создав два плацдарма, постепенно выбивал немцев из города. К утру 16 сентября Новороссийск был освобожден. Эта операция стала отправной точкой для освобождения Таманского полуострова и до сих пор считается одной из самых подготовленных советских операций в годы ВОВ.
В 1984 году британский ученый Алек Джеффрис в ходе исследований установил, что ДНК каждого человека неповторима, как отпечатки пальцев. Открытие легло в основу разработанной Джеффрисом техники ДНК-дактилоскопии, которую до сих пор используют все полиции мира при проведении судебных экспертиз.

Кто родился

В 1899 году родился советский иллюзионист и гипнотизер Вольф Мессинг. Прославился благодаря номеру "Чтение мыслей". Кстати, сам Мессинг признавался, что "читает мускулы" на лице человека, а вовсе не мысли. Дело в том, что мимика часто выдает то, о чем думает человек.
В 1933 году родился немецкий модельер Карл Лагерфельд. Получил прозвище "кайзер Карл" за свое многолетнее влияние на мир моды. Кроме своего модного дома был "пожизненным" главным модельером домов Fendi и Chanel. Создал не только одежду, но и несколько моделей мотоциклетных шлемов, а еще бутылку для Coca-Cola Light.
В 1934 году родился советский композитор Алемдар Караманов. Родился и жил в Симферополе. Основоположник музыкального направления "Религия в симфонизме". Создал 24 симфонии. Известен среди прочего как автор музыки к фильму Михаила Ромма "Обыкновенный фашизм" и гимна Крымской республики.
Еще в этот день родились советский и российский кинорежиссер, народный артист России Евгений Татарский, народный артист РФ Игорь Костолевский, российская эстрадная и джазовая певица, актриса, российский поэт, музыкант, лидер группы "Гражданская оборона" Егор Летов, британский кинорежиссер, сценарист, продюсер Гай Ричи.
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