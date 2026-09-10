https://crimea.ria.ru/20260910/izobilie-solntsa-i-letnee-teplo-pogoda-v-krymu-v-chetverg-1159204836.html

Изобилие солнца и летнее тепло: погода в Крыму в четверг

Изобилие солнца и летнее тепло: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Изобилие солнца и летнее тепло: погода в Крыму в четверг

В четверг в Крыму благодаря длительному влиянию антициклона сохранится сухая по-летнему теплая погода с изобилием солнца, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T00:01

2026-09-10T00:01

2026-09-10T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря длительному влиянию антициклона сохранится сухая по-летнему теплая погода с изобилием солнца, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +26...+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +13 до +18 ночью, а днем поднимутся до +25...+28 градусов.В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260905/predelno-goryachiy-avgust-bez-pritoka-vody-chto-s-vodokhranilischami-kryma-po-itogam-leta-1159088685.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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