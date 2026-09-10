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Изобилие солнца и летнее тепло: погода в Крыму в четверг
Изобилие солнца и летнее тепло: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Изобилие солнца и летнее тепло: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму благодаря длительному влиянию антициклона сохранится сухая по-летнему теплая погода с изобилием солнца, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря длительному влиянию антициклона сохранится сухая по-летнему теплая погода с изобилием солнца, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +26...+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +13 до +18 ночью, а днем поднимутся до +25...+28 градусов.В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Изобилие солнца и летнее тепло: погода в Крыму в четверг
В Крыму в четверг до +28 градусов и солнечно
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря длительному влиянию антициклона сохранится сухая по-летнему теплая погода с изобилием солнца, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура ночью +7…+12, на побережье до +17 градусов, днем +24…+28 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +26...+28 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +13 до +18 ночью, а днем поднимутся до +25...+28 градусов.
В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность
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