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Изобилие солнца и летнее тепло: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Изобилие солнца и летнее тепло: погода в Крыму в четверг
Изобилие солнца и летнее тепло: погода в Крыму в четверг - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Изобилие солнца и летнее тепло: погода в Крыму в четверг
В четверг в Крыму благодаря длительному влиянию антициклона сохранится сухая по-летнему теплая погода с изобилием солнца, сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T00:01
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погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря длительному влиянию антициклона сохранится сухая по-летнему теплая погода с изобилием солнца, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +26...+28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +13 до +18 ночью, а днем поднимутся до +25...+28 градусов.В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260905/predelno-goryachiy-avgust-bez-pritoka-vody-chto-s-vodokhranilischami-kryma-po-itogam-leta-1159088685.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Изобилие солнца и летнее тепло: погода в Крыму в четверг

В Крыму в четверг до +28 градусов и солнечно

00:01 10.09.2026
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкСолнечные блики
Солнечные блики - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В четверг в Крыму благодаря длительному влиянию антициклона сохранится сухая по-летнему теплая погода с изобилием солнца, сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер восточный ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с. Температура ночью +7…+12, на побережье до +17 градусов, днем +24…+28 градусов, в горах +17…+22", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью переменных направлений 2-7 м/с, днем восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12, днем +26...+28 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14 градусов, днем +24...+26.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Столбики термометров покажут от +13 до +18 ночью, а днем поднимутся до +25...+28 градусов.
В горах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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