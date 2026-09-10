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Инвестиции и "безопасные счета": крымчан за неделю обманули на 9 млн
Инвестиции и "безопасные счета": крымчан за неделю обманули на 9 млн - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Инвестиции и "безопасные счета": крымчан за неделю обманули на 9 млн
В течение прошлой недели жители Крыма передали мошенникам 9 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В течение прошлой недели жители Крыма передали мошенникам 9 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры республики.Чаще всего крымчан обманывали по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников банков, операторов связи, правоохранителей и сотрудников Росфимониторинга. Своим жертвам аферисты предлагали перевести деньги на "безопасный" счет или передать "курьерам" для "помощи родственникам".Кроме того, доверчивые жители республики переводили деньги за покупки, которые так и не получали, "инвестировали", переходили по фишинговым ссылкам и "занимали" деньги знакомым.Мошенники также начали применять новую схему взлома аккаунтов россиян в мессенджерах под видом перерасчета коммунальных начислений, сообщали ранее в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обманаОбманул покупателей на 36 миллионов: полиция Крыма поймала аферистаРоссиян предупредили о новой схеме обмана с платой за ЖКУ
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Инвестиции и "безопасные счета": крымчан за неделю обманули на 9 млн
Прокуратура: 9 миллионов рублей отдали жители Крыма мошенникам за неделю
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В течение прошлой недели жители Крыма передали мошенникам 9 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры республики.
"По фактам совершенных дистанционных мошенничеств за период с 31 августа по 6 сентября на территории Республики Крым органами внутренних дел зарегистрировано 34 сообщения, по которым сумма причиненного потерпевшим ущерба составила почти 9 млн рублей", – сказано в сообщении.
Чаще всего крымчан обманывали по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников банков, операторов связи, правоохранителей и сотрудников Росфимониторинга. Своим жертвам аферисты предлагали перевести деньги на "безопасный" счет или передать "курьерам" для "помощи родственникам".
Кроме того, доверчивые жители республики переводили деньги за покупки, которые так и не получали, "инвестировали", переходили по фишинговым ссылкам и "занимали" деньги знакомым.
"Так, 9 сентября от жителя города Феодосии поступило заявление о том, что неизвестный, используя один из мессенджеров, от имени знакомого под предлогом займа завладел денежными средствами в сумме 15 тысяч рублей, которые перечислены заявителем с помощью банковского мобильного приложения", – привели один из случаев в надзорном ведомстве. И уточнили, что по этому факту возбуждено уголовное дело.
Мошенники также начали применять новую схему взлома аккаунтов
россиян в мессенджерах под видом перерасчета коммунальных начислений, сообщали ранее в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
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