https://crimea.ria.ru/20260910/investitsii-i-bezopasnye-scheta-krymchan-za-nedelyu-obmanuli-na-9-mln-1159251464.html

Инвестиции и "безопасные счета": крымчан за неделю обманули на 9 млн

Инвестиции и "безопасные счета": крымчан за неделю обманули на 9 млн - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Инвестиции и "безопасные счета": крымчан за неделю обманули на 9 млн

В течение прошлой недели жители Крыма передали мошенникам 9 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры республики. РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T21:31

2026-09-10T21:31

2026-09-10T21:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В течение прошлой недели жители Крыма передали мошенникам 9 млн рублей, сообщает в четверг пресс-служба прокуратуры республики.Чаще всего крымчан обманывали по телефону и через мессенджеры от имени сотрудников банков, операторов связи, правоохранителей и сотрудников Росфимониторинга. Своим жертвам аферисты предлагали перевести деньги на "безопасный" счет или передать "курьерам" для "помощи родственникам".Кроме того, доверчивые жители республики переводили деньги за покупки, которые так и не получали, "инвестировали", переходили по фишинговым ссылкам и "занимали" деньги знакомым.Мошенники также начали применять новую схему взлома аккаунтов россиян в мессенджерах под видом перерасчета коммунальных начислений, сообщали ранее в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Подтвердить участие в выборах": аферисты придумали новую схему обманаОбманул покупателей на 36 миллионов: полиция Крыма поймала аферистаРоссиян предупредили о новой схеме обмана с платой за ЖКУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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