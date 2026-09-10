https://crimea.ria.ru/20260910/geniy-alemdara-zhizn-i-muzyka-krymchanina-karamanova-1140234061.html

Гений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина Караманова

Гений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина Караманова - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Гений Алемдара: жизнь и музыка крымчанина Караманова

Мелодию его сочинения знает каждый крымчанин, который уже ходит в детский сад. Ему прочили мировую славу, а он почти всю жизнь прожил в Симферополе. Он оставил... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T07:10

2026-09-10T07:10

2026-09-10T08:56

авторы

алемдар караманов

музыка

культура

память

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/04/1140112384_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_c4b862220245b0c7aef0e29e53f98b74.jpg

Мелодию его сочинения знает каждый крымчанин, который уже ходит в детский сад. Ему прочили мировую славу, а он почти всю жизнь прожил в Симферополе. Он оставил богатейшее культурное наследие – только симфоний 24, оратории и кантаты, несколько десятков хоров, вокально-инструментальные циклы и балеты… А умер в тяжелейших материальных затруднениях. Автору гимна Республики Крым, классику композиторского искусства Алемдару Караманову 10 сентября 2026 года исполнилось бы 92 года.Настоящая фамилия крымского гения – Кагырман. Караманов – это русифицированная версия. Его отец по коммунистическим убеждениям приехал в СССР. Работал и женился в Крыму. Тут и родился Алемдар.Совсем маленьким, едва мама Полина Сергеевна начинала играть на пианино, мальчик плакал до истерики – музицирование пришлось прекратить. Но однажды Полина Сергеевна все же заиграла Шуберта. Его произведения растопили сердце Алемдара. И оказалось, что у маленького Караманова абсолютный музыкальный слух.Еще до детского сада мама стала учить Алемдара основам музыкальной грамоты. А осенью 1941 года его приняли в музыкальную школу.Все годы оккупации Крыма фашистами прилежный ученик, несмотря ни на что, занимался музыкой. А в 1944 году его отец-турок был депортирован. Из далекого Казахстана он уже не вернулся. Трое детей остались без отца."Самое яркое воспоминание тех лет – постоянный голод", – вспоминал впоследствии композитор.Выжить семье помогали паек, хлебная карточка и стипендия Алемдара, которые ему начислили как исключение – за необычайный талант.После было Симферопольское музыкальное училище, которое он закончил с однозначной рекомендацией – поступать в Московскую консерваторию. Там Караманов учится сразу на двух отделениях – композиторском и фортепианном.Наследник русского симфонизмаВ те годы в консерватории вместе с крымчанином учатся Родион Щедрин и Альфред Шнитке. Караманову преподавали знаменитости в мире музыки – Семен Богатырев и Тихон Хренников.Свое первое музыкальное произведение Алемдар записал в возрасте семи лет. В десять положил на музыку стихотворение Константина Симонова об освобождении Севастополя. Алемдар – необычайно "плодовитый" студент: во время учебы он пишет 10 симфоний и другие произведения разных жанров, в том числе фортепианные концерты, балеты, музыку к песням. А также получает предложение от известного советского кинорежиссера Михаила Ромма написать музыку к кинофильму "Обыкновенный фашизм". И великолепно справляется с заказом.Он вообще был очень одарен музыкально. Кристина Караманова вспоминает такой случай, который ей рассказывала преподавательница Московской консерватории:"Когда Дмитрий Шостакович сочинил 10 симфонию и ее исполнил, папа со студентами прослушал ее на премьере. После этого он пришел в студию и от начала до конца эту симфонию повторил своим друзьям на рояле".Музыка тянется к БогуПроизведения Караманова были высоко оценены еще при жизни. Например, Альфред Шнитке так отзывался о написанном крымским композитором: "Мы все таланты, а он – гений!"В 1965 году Алемдар Караманов возвращается на родину, в Симферополь.Он хотел слышать музыку сфер, чему мешал столичный шум. Именно на родине Алемдар Сабитович изобретает свой новый музыкальный язык, новую сакральную музыку. В своих произведениях Караманов звукопишет библейские сюжеты и сюжеты на темы истории Крыма."Музыка, я убежден, – всепроникающее, всеобъемлющее средство общения человека и Бога. Космическое звучание пронизывает весь мир, звучащие необъятные сферы и есть Вселенная. Музыка – проводник звучащего мира, музыкальный дождь постоянно окропляет землю. И с земли от людей музыка, как дивный цветок, тянется к солнцу, к небесам – выше слов, выше звезд, вровень с Богом", – считал сам композитор.Он сочинял свою музыку шагами. Его высокую и стройную фигуру часто видели в парке недалеко от дома. Иногда во время этих прогулок Караманов замирал и подолгу смотрел в небо. А потом он приходил домой, играл на фортепиано произведение от начала до конца и записывал то, что как будто бы надиктовали ему свыше.По ее словам, в нотных записях Алемдар Сабитович бы очень аккуратен, что высоко ценили его коллеги из Союза композиторов СССР и профессура Московской консерватории:"Папа писал японской чернильной ручкой, которую ему подарил китайский композитор Чен Бао, который тоже жил в Крыму", – вспоминает дочь композитора. И говорит, что в их квартире всегда было место дружеской компании."Конечно, это все консерваторцы, все профессионалы классической музыки и высокообразованнейшие люди. Дверь у нас в дом не закрывалась. Папа и его друзья музицировали по 12 часов в день и говорили только о музыке", – описывает характер Караманова его дочь.Он и отцом был замечательным, вспоминает Кристина: всегда шутил и был веселым. Что не мешало быть чрезвычайно самодисциплинированным и очень строгим к самому себе.Слава и нищета Алемдара КарамановаНесмотря на то, что Караманов жил в провинции – в Симферополе, из Союза композиторов ему регулярно поступали заказы на музыкальные произведения. Его уважали, хотя он и не оббивал пороги высоких кабинетов в Москве, он был творчески востребован. А потом случился развал СССР. Заказов не стало.Кристина Караманова вспоминает, что в то время она уже долге время жила в Москве, а ее отец делил небольшие квадратные метры со своей уже очень старенькой и немощной матерью. И он тогда прямо говорил, что очень боится умереть голодной смертью.По иронии судьбы именно в эту пору произведения Караманова получили широкое общественное признание. Они зазвучали в знаменитейших концертных залах всего мира. Но лучшие симфонии так и не вошли в репертуар крымских оркестров. Как говорят музыканты, они должны быть сыграны только расширенным составом симфонического оркестра. Таких в Крыму нет.5 тысяч листов нотГениальный крымский композитор Алемдар Сабитович Караманов скончался в ночь со 2 на 3 мая 2007 года в Симферополе и похоронен на городском кладбище.До сих пор из произведений Караманова исполнены далеко не все. Некоторые музыкальные критики искренне уверенны, что Караманов – еще не понятый композитор, что он принадлежит будущему, что мир пока глух к его симфониям.Его именем назван астероид и улица в Симферополе, проводится международный музыкальный конкурс имени Караманова. На старом доме, где он жил, висит мемориальная табличка. Но мировому гению до сих пор нет в Симферополе ни памятника, ни музея. Кристина Караманова не обижена и убеждена, что, значит, для этого пока не пришло время. И считает, что сейчас ее задача – сделать так, чтобы сохранить, оцифровать нотное наследие отца и выложить его в открытый доступ.Пять тысяч нотных листов для оцифровки. Такая задача наследия Караманова сейчас стоит перед Фондом его имени. Ноты Фонд выкладывает на своем сайте, пользоваться ими абсолютно безвозмездно могут все в любом уголке мира.Сама Кристина Караманова тоже получила музыкальное образование. Закончила и музыкальную школу, и Симферопольское музучилище. Кристина часто приезжает в Крым, на родину мамы и папы. В конце нашего разговора она просит обязательно упомянуть об отношении ее отца к полуострову."Крым рано или поздно должен превратиться в центр мировой культуры. Нигде больше себе я этого центра не представляю, потому что нет у людей стремления к музыкальному добру, а есть стремление к поклонению всяким пустым ценностям … Все это заблуждение и отвратительный, кривой путь, а путь прямой лежит только здесь, только у нас", – в свое время сказал сам автор гимна Республики Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20240909/muzyka-karamanova-vkhodit-v-uchebnye-programmy-studentov-konservatoriy-1140238794.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

авторы, алемдар караманов, музыка, культура, память