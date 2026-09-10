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Европа требует от Киева женской мобилизации

Европа требует от Киева женской мобилизации - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Европа требует от Киева женской мобилизации

Еврокомиссия приветствует активизацию на Украине дискуссии об отправке женщин на фронт и требует от Киева незамедлительно принять политическое решение о начале... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T11:38

2026-09-10T11:38

2026-09-10T11:38

еврокомиссия

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кая каллас

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Еврокомиссия приветствует активизацию на Украине дискуссии об отправке женщин на фронт и требует от Киева незамедлительно принять политическое решение о начале женской мобилизации. Об этом сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.В качестве образца для подражания в Еврокомиссии приводится Израиль. По мнению Каллас, эта страна "имеет долгий успешный опыт экзистенциальной войны с агрессивным соседом".Вместе с тем Еврокомиссия ориентировала правительства стран ЕС на выработку юридически обоснованных механизмов изгнания на родину украинских граждан, прибывших в Европу в качестве беженцев.По данным СВР, в европейских государствах находятся до 5,6 млн украинцев, из которых женщины составляют 43,4 процента.Ранее бывший спецпредставитель президента США Кит Келлог выступил за мобилизацию женщин на Украине, заявив, что они могут воевать не хуже мужчин, а значит, в таком подходе нет никакой проблемы. На сайте украинского правительства перед этим появилась петиция с призывом мобилизовать в Вооруженные силы Украины женщин, не имеющих детей. Такое распространение воинской обязанности объяснили "равенством граждан перед законом и необходимостью справедливого распределения обязанностей в военное время". Аналогичные призывы время от времени звучат и в программе украинского "телемарафона".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В ЕС украинских женщин будут проверять на уклонение от армииГитлерюгенд по-украински: в Крыму оценили новый закон Верховной радыЧисло дезертиров ВСУ превысило численность украинской армии до 2022 года

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

еврокомиссия, европейский союз (ес), кая каллас, служба внешней разведки (свр), в мире, украина, мобилизация на украине, всу (вооруженные силы украины), новости