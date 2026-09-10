https://crimea.ria.ru/20260910/energeticheskoe-peremirie-s-ukrainoy---v-kremle-otsenili-vozmozhnost--1159267878.html

Энергетическое перемирие с Украиной - в Кремле оценили возможность

Энергетическое перемирие с Украиной - в Кремле оценили возможность - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Энергетическое перемирие с Украиной - в Кремле оценили возможность

Разговоров о возможности энергетического перемирия с Украиной сейчас предметно не ведется. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Кремля... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T16:46

2026-09-10T16:46

2026-09-10T16:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Разговоров о возможности энергетического перемирия с Украиной сейчас предметно не ведется. Об этом сообщил журналистам в среду официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.При этом он сообщил, что киевский режим, который оказался в очень сложной ситуации, предлагает перемирие в этой области, которая является для них ахиллесовой пятой.Пресс-секретарь президента РФ также в очередной раз подчеркнул, что мирное урегулирование на Украине является предпочтительным для РФ, но в отсутствии таких возможностей Россия продолжает спецоперацию.Вооруженным силам Российской Федерации дано поручение наносить масштабные ответные удары по украинской энергетической инфраструктуре, сообщал ранее президент России Владимир Путин. Также он заявлял, что ВС РФ наносят удары по Украине в ответ на террористические атаки противника, чтобы киевскому режиму было неповадно вредить России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начинать переговоры на промежуточном этапе бессмысленно – политологГрупповые удары по Украине: в Одессе разбита энергетика и резервуары с горючим"Будем подгонять киевский режим к капитуляции": что стоит за заявлениями МО РФ

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россия, кремль, дмитрий песков, украина, новости, новости сво, перемирие, энергетика, политика