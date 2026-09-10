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Дроноводы войск "Днепр" разбили базу ВСУ в районе Орехова
Дроноводы войск "Днепр" разбили базу ВСУ в районе Орехова - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Дроноводы войск "Днепр" разбили базу ВСУ в районе Орехова
Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе города Орехова в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T16:23
2026-09-10T16:23
2026-09-10T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе города Орехова в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Во время боевой работы российские военные вели непрерывное наблюдение за подконтрольными противнику территориями. Несмотря на плотность работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) врага, дроноводам удалось добиться поражения целей.В результате слаженных действий разведывательных и ударных подразделений пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ был уничтожен вместе с личным составом, отметили в Минобороны.Как рассказал старший офицер службы БПС артиллерийского соединения с позывным "Зенит", ключевую роль в этом сыграло обновление FPV-дронов. Модернизация позволила нивелировать воздействие вражеских помех, обеспечив точное попадание в защищенные укрытия и скопления живой силы.В российском военном ведомстве добавили, что подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии постоянно совершенствуют тактику применения беспилотных систем, уничтожая все назначенные цели.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения из состава группировки войск "Днепр" ведут круглосуточную боевую работу по срыву снабжения подразделений ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Российские дроноводы сорвали ночные атаки ВСУ на правом берегу ДнепраИз охранника в дроноводы – история бойца СВО из КрымаБПЛА "Молния-2" срывают ротацию врага в Запорожской области
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запорожская область, новости сво, министерство обороны рф, группировка войск "днепр", вооруженные силы россии, беспилотные войска, видео, видео
Дроноводы войск "Днепр" разбили базу ВСУ в районе Орехова
Операторы группировки "Днепр" уничтожили базу ВСУ в Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Операторы БПЛА группировки войск "Днепр" уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в районе города Орехова в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Во время боевой работы российские военные вели непрерывное наблюдение за подконтрольными противнику территориями. Несмотря на плотность работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) врага, дроноводам удалось добиться поражения целей.
В результате слаженных действий разведывательных и ударных подразделений пункт временной дислокации одного из подразделений ВСУ был уничтожен вместе с личным составом, отметили в Минобороны.
Как рассказал старший офицер службы БПС артиллерийского соединения с позывным "Зенит", ключевую роль в этом сыграло обновление FPV-дронов. Модернизация позволила нивелировать воздействие вражеских помех, обеспечив точное попадание в защищенные укрытия и скопления живой силы.
"За счет модернизации увеличивается эффективность поражения вражеских объектов. Использование оптоволокна увеличила результативность применения на 70%", - поделился военный.
В российском военном ведомстве добавили, что подразделения 58-й гвардейской общевойсковой армии постоянно совершенствуют тактику применения беспилотных систем, уничтожая все назначенные цели.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения войск беспилотных систем Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения из состава группировки войск "Днепр" ведут
круглосуточную боевую работу по срыву снабжения подразделений ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.
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