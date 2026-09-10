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ДНК будущего: в Крыму изучают ведущие российские генетические технологии

ДНК будущего: в Крыму изучают ведущие российские генетические технологии - РИА Новости Крым, 10.09.2026

ДНК будущего: в Крыму изучают ведущие российские генетические технологии

В Севастополе работает IV Всероссийская школа "Передовые отечественные молекулярно-генетические технологии", объединившая молодых ученых и студентов... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T20:28

2026-09-10T20:28

2026-09-10T20:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе работает IV Всероссийская школа "Передовые отечественные молекулярно-генетические технологии", объединившая молодых ученых и студентов отечественных вузов разных специальностей. Среди прочего участники изучают прорывные методы борьбы с болезнями человека и всего живого, полезного ему в природе, в рамках своей профессии.Екатерина Убелис – студентка второго курса Медицинского института им. Георгиевского КФУ. На занятиях всероссийской школы "Передовые отечественные молекулярно-генетические технологии" девушка вместе с одногруппницей впервые – приехала по рекомендации педагога. И, признается, что не пожалела: все и важно, и очень интересно благодаря в том числе оборудованию, какого нет в ее вузе.Например, "большой прибор, выполняющий почти все этапы выделения ДНК, кроме подготовки клеток, которые человек делает вручную".В Симферополе она учится на специальности "Медицинская биохимия", которая тесно связана с изучением ДНК и обнаружением патологий вирусов, говорит студентка.По окончании вуза она сможет стать врачом клинической лабораторной диагностики, а также пойти в ординатуру на такие специальности, как судебно-медицинская экспертиза, вирусология, бактериология, эмбриология и генетика.Катя еще точно не определилась, какое именно направление выберет. Но уже ясно, что ее работа будет связана с диагностированием заболеваний, которые нельзя увидеть невооруженным глазом, и, возможно, с совершенствованием методов, которые позволят предотвратить развитие болезней.В день, когда мы беседуем с ней, участники школы в лаборатории занимаются выделением ДНК из виноградных листьев и плесневых грибов, изучая на наличие вирусов.Казалось бы, как плесень может быть связана, например, с полезной сельскохозяйственной культурой и уж тем более организмом животного и человека. Оказывается – связь самая прямая."Тут дело не в объектах исследования, а в методах исследования. Неважно, что изучать: условную мидию или колосок. Все равно генетика одинаковая, код одинаковый, методы работы с ними одинаковые. Отличаются только детали, потому что у животных и у растений клетки имеют разное строение, и чтобы разбить и достать ДНК, нужно немножко по-разному с ними работать. Но общие черты одни", – объясняет младший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики, протеомики и биоинформатики ГБУ НИИ сельского хозяйства Крыма Алена Алексеева.Для нее эта передовая школа в ИнБЮМ имеет свою ценность, так как работа у Алены связана генетикой и совершенствованием методов борьбы с болезнями, только не человека, а растений."Есть нюансы, которые я еще мало знаю, и эта школа позволит узнать больше. Я аспирант, пишу кандидатскую работу, занимаюсь микоризными грибами, которые используются в сельском хозяйстве для улучшения здоровья растений и их урожайности. И изучаю гены, которые отвечают за минеральное питание у грибов, чтобы они могли передавать полезные минеральные вещества растениям", – рассказала Алена.Вместе с коллегами из лаборатории НИИ сельского хозяйства Крыма она активно работает над улучшением возможностей препаратов из этих "чудо-грибов", чтобы их можно было рекомендовать агрономам.Сама Алена специализируется на травянистых растениях и исследовала эффективность методов на миндале, тогда как ее коллеги работали с другими культурами. По словам аспирантки, успех в такой работе крымских ученых позволит уменьшить объемы химических удобрений, используемых на полях, и повысить выживаемость растений.IV Всероссийская школа "Передовые отечественные молекулярно-генетические технологии" работает на базе Института биологии южных морей до 12 сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Товарный моллюск за полгода: в Севастополе изучают гены роста мидий Какие новые медицинские специалисты могут появиться в России Россия будет развивать биоэкономику

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Петрова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/1a/1140638332_699:0:1251:552_100x100_80_0_0_42504d164125242552a3c83f0f317902.jpg.webp

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