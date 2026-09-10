https://crimea.ria.ru/20260910/chekhovskie-traditsii-v-yalte-otkrylsya-festival-lyubitelskikh-teatrov-1159260942.html

"Чеховские традиции": в Ялте открылся фестиваль любительских театров

"Чеховские традиции": в Ялте открылся фестиваль любительских театров - РИА Новости Крым, 10.09.2026

"Чеховские традиции": в Ялте открылся фестиваль любительских театров

В Ялте на Белой даче стартовал четырехдневный фестиваль любительских театров. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T20:45

2026-09-10T20:45

2026-09-10T20:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Ялте на Белой даче стартовал четырехдневный фестиваль любительских театров. Об этом сообщили в городской администрации.Символическим моментом первого дня стала высадка саженца редкого Чекалкина ореха в мемориальном саду Белой дачи. Праздник продолжился концертной программой и угощением фирменными пирогами с капустой по старинному рецепту семьи Чеховых.Главным событием дня стал спектакль "Чехов. Сцены" в исполнении севастопольского коллектива "Театр горожан".В администрации добавили, что вход на все дни фестиваля – свободный.Ранее режиссеры из 16 регионов России представили авторские фильмы, а также работы, созданные с помощью искусственного интеллекта, в рамках юбилейного "Феодосийского Кино Фестиваля".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе открылась выставка об истории Черноморского казачестваНа набережной Ялты открыли музей электричества и зеркальный лабиринтВ "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-Су

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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