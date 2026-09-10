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"Чеховские традиции": в Ялте открылся фестиваль любительских театров - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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"Чеховские традиции": в Ялте открылся фестиваль любительских театров
"Чеховские традиции": в Ялте открылся фестиваль любительских театров - РИА Новости Крым, 10.09.2026
"Чеховские традиции": в Ялте открылся фестиваль любительских театров
В Ялте на Белой даче стартовал четырехдневный фестиваль любительских театров. Об этом сообщили в городской администрации. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T20:45
2026-09-10T20:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Ялте на Белой даче стартовал четырехдневный фестиваль любительских театров. Об этом сообщили в городской администрации.Символическим моментом первого дня стала высадка саженца редкого Чекалкина ореха в мемориальном саду Белой дачи. Праздник продолжился концертной программой и угощением фирменными пирогами с капустой по старинному рецепту семьи Чеховых.Главным событием дня стал спектакль "Чехов. Сцены" в исполнении севастопольского коллектива "Театр горожан".В администрации добавили, что вход на все дни фестиваля – свободный.Ранее режиссеры из 16 регионов России представили авторские фильмы, а также работы, созданные с помощью искусственного интеллекта, в рамках юбилейного "Феодосийского Кино Фестиваля".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе открылась выставка об истории Черноморского казачестваНа набережной Ялты открыли музей электричества и зеркальный лабиринтВ "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-Су
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, ялта, театр, культура, искусство , новости крыма
"Чеховские традиции": в Ялте открылся фестиваль любительских театров

В Ялте на Белой даче открылся V Фестиваль любительских театров

20:45 10.09.2026
 
© Администрация ЯлтыВ Ялте открылся V Фестиваль любительских театров
В Ялте открылся V Фестиваль любительских театров
© Администрация Ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В Ялте на Белой даче стартовал четырехдневный фестиваль любительских театров. Об этом сообщили в городской администрации.
"На Белой даче открылась выставка ретроафиш "История в плакатах". В экспозиции – подлинные афиши из фондов Дома‑музея А. П. Чехова, которые в разные годы анонсировали спектакли по пьесам классика по всему миру", - рассказали в администрации.
© Администрация ЯлтыВ Ялте открылся V Фестиваль любительских театров
В Ялте открылся V Фестиваль любительских театров
© Администрация Ялты
В Ялте открылся V Фестиваль любительских театров
Символическим моментом первого дня стала высадка саженца редкого Чекалкина ореха в мемориальном саду Белой дачи.
Праздник продолжился концертной программой и угощением фирменными пирогами с капустой по старинному рецепту семьи Чеховых.
© Администрация ЯлтыВ Ялте открылся V Фестиваль любительских театров
В Ялте открылся V Фестиваль любительских театров
© Администрация Ялты
В Ялте открылся V Фестиваль любительских театров
Главным событием дня стал спектакль "Чехов. Сцены" в исполнении севастопольского коллектива "Театр горожан".
© Администрация ЯлтыВ Ялте открылся V Фестиваль любительских театров
В Ялте открылся V Фестиваль любительских театров
© Администрация Ялты
В Ялте открылся V Фестиваль любительских театров
В администрации добавили, что вход на все дни фестиваля – свободный.
Ранее режиссеры из 16 регионов России представили авторские фильмы, а также работы, созданные с помощью искусственного интеллекта, в рамках юбилейного "Феодосийского Кино Фестиваля".
© Администрация ЯлтыВ Ялте открылся V Фестиваль любительских театров
В Ялте открылся V Фестиваль любительских театров
© Администрация Ялты
В Ялте открылся V Фестиваль любительских театров
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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В Симферополе открылась выставка об истории Черноморского казачества
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В "Артеке" обновили концертный зал во дворце Суук-Су
 
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