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Большая игра: кто мог планировать теракты против дипломатов Британии в РФ

Большая игра: кто мог планировать теракты против дипломатов Британии в РФ - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Большая игра: кто мог планировать теракты против дипломатов Британии в РФ

Теракты против британских дипломатов в Москве мог готовить как Киев на фоне ужесточения риторики Москвы, так и сам Лондон, чтобы обвинить в совершенных... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T19:49

2026-09-10T19:49

2026-09-10T19:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Теракты против британских дипломатов в Москве мог готовить как Киев на фоне ужесточения риторики Москвы, так и сам Лондон, чтобы обвинить в совершенных преступлениях Россию и тем самым окончательно развязать себе руки. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал военный эксперт, политолог Евгений Михайлов.Утром 10 сентября стало известно, что ФСБ задержала в Москве сотрудника организации, осуществляющей охрану посольства Великобритании в столице России, гражданина РФ, который являлся агентом Службы безопасности Украины и собирал сведения "в целях подготовки и реализации диверсионно-террористических актов против главы британской дипмиссии и других дипломатов". Обвинить в готовившихся терактах планировали Россию, чтобы втянуть ее в вооруженный конфликт с Великобританией, усилить санкционное давление и обеспечить дополнительные поставки Лондоном вооружений и военной техники на Украину, заявили в ведомстве.По мнению Михайлова, на такой план противники России могли решиться, учитывая недавние резкие "заявления российских политических лидеров о том, что Британия заигралась, принимает прямое участие в войне против Российской Федерации, и красных линий уже нет"."И конечно определенные силы решили воспользоваться этой ситуацией, потому что отношения (Москвы и Лондона – ред.) на грани. И сейчас, я думаю, британцы очень удивятся, если мы предоставим стопроцентную доказательную базу того, что кто-то из определенных сил готовил атаку на британское консульство", – сказал Михайлов.Такой сценарий, возможно, даже поможет России "найти определенный диалог с британцами", предположил эксперт.Однако существует и второй вариант, по которому события, приведшие к описанной ФСБ операции, могли развиваться, считает Михайлов."Я допускаю два варианта. Учитывая британское желание в любом случае навредить Москве, они (британцы – ред.) сами могли сделать подобную провокацию в отношении своего же консульства. Потому что послы могут быть разменными монетами в большой игре – это не секрет", – сказал Михайлов.Так или иначе, "наши спецслужбы отработали достойно и не допустили провокации и масштабнейшего конфликта", подчеркнул он.Он отметил, что сегодня уже "существуют определенные силы, которые выходят на российских руководителей с целью договариваться, и нагнетать обстановку уже вряд ли кто-то будет". Но подчеркнул, что речь об американцах, тогда как у Лондона "совершенно иные интересы в данном аспекте", а значит, нужно быть готовыми к любым провокациям, в особенности сейчас, в преддверии выборов в РФ, считает Михайлов."Сейчас самое напряженное время для работы правоохранительных структур с целью недопущения провокаций как на межнациональной почве, так и на других направлениях", – подчеркнул он.27 августа, выступая на брифинге, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия призывает руководство Британии отказаться от враждебной и агрессивной линии в виде поддержки киевского режима на Украине, что создает риски перевода конфликта на принципиально новый уровень. При этом было прямо сказано, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать "любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лондон даст Киеву 100 миллионов фунтов стерлингов на ПВОНовый уровень конфликта: МИД России предупредил БританиюБанки и танкеры: Британия снова расширила санкции против РФ

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мнения, евгений михайлов, великобритания, россия, украина, политика