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Более 20 человек погибли при пожаре на иностранном судне в Китае
Более 20 человек погибли при пожаре на иностранном судне в Китае - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Более 20 человек погибли при пожаре на иностранном судне в Китае
По меньшей мере 20 человек погибли в четверг при пожаре на иностранном грузовом судне на верфи в китайском городе Циндао. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T14:18
2026-09-10T14:18
2026-09-10T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. По меньшей мере 20 человек погибли в четверг при пожаре на иностранном грузовом судне на верфи в китайском городе Циндао. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Во время пожара на борту находились 42 человека, 12 из них были эвакуированы, пять получили травмы и были госпитализированы, еще 25 человек пропали без вести.По состоянию на 17.30 по местному времени обнаружены тела 20 человек.Ранее в районе Фетхие провинции Мугла на борту туристического катера, перевозившего 115 человек, вспыхнул пожар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали турецкое судно в Черном море у берегов ТуапсеСамолет с пожарными совершил аварийную посадку на Сахалине Дроны атаковали второе за сутки греческое судно в Черном море
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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китай, происшествия, в мире, новости, корабль
Более 20 человек погибли при пожаре на иностранном судне в Китае
В Китае горит иностранное грузовое судно – не менее 20 человек погибли