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Более 20 человек погибли при пожаре на иностранном судне в Китае - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Более 20 человек погибли при пожаре на иностранном судне в Китае
Более 20 человек погибли при пожаре на иностранном судне в Китае - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Более 20 человек погибли при пожаре на иностранном судне в Китае
По меньшей мере 20 человек погибли в четверг при пожаре на иностранном грузовом судне на верфи в китайском городе Циндао. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T14:18
2026-09-10T14:18
китай
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. По меньшей мере 20 человек погибли в четверг при пожаре на иностранном грузовом судне на верфи в китайском городе Циндао. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.Во время пожара на борту находились 42 человека, 12 из них были эвакуированы, пять получили травмы и были госпитализированы, еще 25 человек пропали без вести.По состоянию на 17.30 по местному времени обнаружены тела 20 человек.Ранее в районе Фетхие провинции Мугла на борту туристического катера, перевозившего 115 человек, вспыхнул пожар.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Беспилотники атаковали турецкое судно в Черном море у берегов ТуапсеСамолет с пожарными совершил аварийную посадку на Сахалине Дроны атаковали второе за сутки греческое судно в Черном море
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
китай, происшествия, в мире, новости, корабль
Более 20 человек погибли при пожаре на иностранном судне в Китае

В Китае горит иностранное грузовое судно – не менее 20 человек погибли

14:18 10.09.2026
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. По меньшей мере 20 человек погибли в четверг при пожаре на иностранном грузовом судне на верфи в китайском городе Циндао. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
"Примерно в 11.15 по местному времени 10 сентября на иностранном грузовом судне во время технического обслуживания на верфи Qingdao Beihai Shipbuilding, дочернем предприятии Китайской государственной судостроительной корпорации, произошел пожар", - говорится в сообщении телеканала.
Во время пожара на борту находились 42 человека, 12 из них были эвакуированы, пять получили травмы и были госпитализированы, еще 25 человек пропали без вести.
По состоянию на 17.30 по местному времени обнаружены тела 20 человек.
Ранее в районе Фетхие провинции Мугла на борту туристического катера, перевозившего 115 человек, вспыхнул пожар.
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