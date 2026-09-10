Благоустройство и лечебная база: как в Крыму модернизируют санатории
В Крыму ежегодно модернизируют до 60 санаториев и детских лагерей – минкурортов
© Пресс-служба Минкурортов КрымаВ Крыму ежегодно модернизируют до 60 санаториев и детских лагерей
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму модернизируют санатории и детские оздоровительные лагеря. Как сообщил журналистам глава минкурортов республики Сергей Ганзий, в подведомственном министерству учреждении "Солнечная Таврика", объединившем пансионаты, отели и детские лагеря на западе и востоке полуострова, ежегодно обновляют до 60 объектов.
"В санаторно-курортном комплексе за 11 лет открыто 79 новых объектов размещения, модернизировано – 629. Ежегодно модернизацию и реновацию проходит порядка 60 объектов", - сообщил Ганзий.
По его словам, речь идет не только о благоустройстве территорий, корпусов и хозяйственных блоков, но и об обновлении лечебной базы, внедрении современных программ оздоровления. Санатории Крыма продолжают быть востребованными у граждан России не только благодаря классическим целебным факторам, но и научно-технологическим разработкам, подчеркнул министр.
© Пресс-служба Минкурортов КрымаВ Крыму ежегодно модернизируют до 60 санаториев и детских лагерей
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
В Крыму ежегодно модернизируют до 60 санаториев и детских лагерей
В частности, в санатории "Дружба" проведен ремонт в спальном корпусе и столовой для маломобильных гостей, а также в медицинском корпусе, где заменили окна, обновили фасад, кабинеты, процедурные и оборудование. Также привели в порядок теплосеть.
"У нас два этажа из пяти уже готовы – остались поручни для маломобильных групп. В работе еще три этажа. До конца года мы должны это все выполнить", - рассказал представитель санатория.
© Пресс-служба Минкурортов КрымаВ Крыму ежегодно модернизируют до 60 санаториев и детских лагерей
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
В Крыму ежегодно модернизируют до 60 санаториев и детских лагерей
Кроме того, в детском лагере, который работает на территории "Дружбы", модернизировали второй корпус. Как уточнили в минкурортов, в рамках обновления отремонтирован фасад, кровля, комнаты и санузлы, произведена замена окон.
© Пресс-служба Минкурортов КрымаВ Крыму ежегодно модернизируют до 60 санаториев и детских лагерей
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
В Крыму ежегодно модернизируют до 60 санаториев и детских лагерей
"Инфраструктурные и интерьерные изменения повышают комфорт гостей и расширяют спектр услуг, что позволяет средствам размещения оставаться востребованными и сохранять потенциал для восстановления турпотока в перспективе", - подчеркивают в профильном ведомстве республики.
© Пресс-служба Минкурортов КрымаВ Крыму ежегодно модернизируют до 60 санаториев и детских лагерей
© Пресс-служба Минкурортов Крыма
В Крыму ежегодно модернизируют до 60 санаториев и детских лагерей
Инфраструктуру санаториев в Крыму также модернизируют инвесторы из регионов России, информировал ранее глава республики Сергей Аксенов. В частности, в санатории "Сосновая Роща" в поселке Гаспра инвестором проведен комплексный ремонт канатной дороги на пляж и на площади 1,7 га благоустроена территория парка "Можжевеловая роща".
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