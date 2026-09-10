https://crimea.ria.ru/20260910/blagoustroystvo-i-lechebnaya-baza-kak-v-krymu-moderniziruyut-sanatorii-1159263534.html

Благоустройство и лечебная база: как в Крыму модернизируют санатории

Благоустройство и лечебная база: как в Крыму модернизируют санатории - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Благоустройство и лечебная база: как в Крыму модернизируют санатории

В Крыму модернизируют санатории и детские оздоровительные лагеря. Как сообщил журналистам глава минкурортов республики Сергей Ганзий, в подведомственном... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T15:12

2026-09-10T15:12

2026-09-10T15:12

минкурортов крыма

отдых

отдых в крыму

туризм

туризм в крыму

внутренний туризм

новости крыма

крым

сергей ганзий

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/09/0a/1159263860_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_b427afcdcd71225dafe9c578482e2ae9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму модернизируют санатории и детские оздоровительные лагеря. Как сообщил журналистам глава минкурортов республики Сергей Ганзий, в подведомственном министерству учреждении "Солнечная Таврика", объединившем пансионаты, отели и детские лагеря на западе и востоке полуострова, ежегодно обновляют до 60 объектов.По его словам, речь идет не только о благоустройстве территорий, корпусов и хозяйственных блоков, но и об обновлении лечебной базы, внедрении современных программ оздоровления. Санатории Крыма продолжают быть востребованными у граждан России не только благодаря классическим целебным факторам, но и научно-технологическим разработкам, подчеркнул министр.В частности, в санатории "Дружба" проведен ремонт в спальном корпусе и столовой для маломобильных гостей, а также в медицинском корпусе, где заменили окна, обновили фасад, кабинеты, процедурные и оборудование. Также привели в порядок теплосеть.Кроме того, в детском лагере, который работает на территории "Дружбы", модернизировали второй корпус. Как уточнили в минкурортов, в рамках обновления отремонтирован фасад, кровля, комнаты и санузлы, произведена замена окон."Инфраструктурные и интерьерные изменения повышают комфорт гостей и расширяют спектр услуг, что позволяет средствам размещения оставаться востребованными и сохранять потенциал для восстановления турпотока в перспективе", - подчеркивают в профильном ведомстве республики.Инфраструктуру санаториев в Крыму также модернизируют инвесторы из регионов России, информировал ранее глава республики Сергей Аксенов. В частности, в санатории "Сосновая Роща" в поселке Гаспра инвестором проведен комплексный ремонт канатной дороги на пляж и на площади 1,7 га благоустроена территория парка "Можжевеловая роща".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Санаторное лечение в Крыму: в тренде активное долголетиеБолее 100 лет традиций: как развивается в Крыму санаторно-курортное лечениеВ Крыму более 1300 льготников получили путевки в санатории в этом году

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минкурортов крыма, отдых, отдых в крыму, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, крым, сергей ганзий