https://crimea.ria.ru/20260910/bespilotniki-vsu-atakovali-dagestan---gorit-port-i-teatr-1159244500.html

Беспилотники ВСУ атаковали Дагестан - горит порт и театр

Беспилотники ВСУ атаковали Дагестан - горит порт и театр - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Беспилотники ВСУ атаковали Дагестан - горит порт и театр

В Дагестане после ночной атаки беспилотников вспыхнули пожары в порту в Махачкале и в музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T07:20

2026-09-10T07:20

2026-09-10T07:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Дагестане после ночной атаки беспилотников вспыхнули пожары в порту в Махачкале и в музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы. Об этом сообщил врио республики Федор Щукин.В среду в Сочи после атаки безэкипажных катеров ВСУ были повреждены пляж и набережная, ранения получили восемь человек.В Новороссийске из-за атаки беспилотников ВСУ в ночь на среду погиб ребенок и трое взрослых мирных жителей, еще 29 человек получили ранения. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили траур по погибшим. По последним данным, из-за вражеского налета на Новороссийск пострадали около 500 квартир и 69 частных домов.Глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов сообщил, что после атаки вражеских беспилотников днем в среду получила повреждения электроподстанция.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, атаки всу, происшествия, новости, обстрелы всу