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Беспилотники ВСУ атаковали Дагестан - горит порт и театр - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Беспилотники ВСУ атаковали Дагестан - горит порт и театр
Беспилотники ВСУ атаковали Дагестан - горит порт и театр - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Беспилотники ВСУ атаковали Дагестан - горит порт и театр
В Дагестане после ночной атаки беспилотников вспыхнули пожары в порту в Махачкале и в музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T07:20
2026-09-10T07:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Дагестане после ночной атаки беспилотников вспыхнули пожары в порту в Махачкале и в музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы. Об этом сообщил врио республики Федор Щукин.В среду в Сочи после атаки безэкипажных катеров ВСУ были повреждены пляж и набережная, ранения получили восемь человек.В Новороссийске из-за атаки беспилотников ВСУ в ночь на среду погиб ребенок и трое взрослых мирных жителей, еще 29 человек получили ранения. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили траур по погибшим. По последним данным, из-за вражеского налета на Новороссийск пострадали около 500 квартир и 69 частных домов.Глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов сообщил, что после атаки вражеских беспилотников днем в среду получила повреждения электроподстанция.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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дагестан, атаки всу, происшествия, новости, обстрелы всу
Беспилотники ВСУ атаковали Дагестан - горит порт и театр

В Дагестане после атаки беспилотников ВСУ загорелись порт и театр

07:20 10.09.2026 (обновлено: 07:21 10.09.2026)
 
© РИА Новости . Виктор Вытольский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС работают на месте пожара. Архивное фото
Сотрудники МЧС работают на месте пожара. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Виктор Вытольский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Дагестане после ночной атаки беспилотников вспыхнули пожары в порту в Махачкале и в музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы. Об этом сообщил врио республики Федор Щукин.
"В результате падения фрагментов БПЛА произошли возгорания на портовой инфраструктуре в Махачкале и в Аварском музыкально-драматическом театре им. Гамзата Цадасы. Возгорания оперативно ликвидированы, жертв и пострадавших нет", - написал он в МАКС.
В среду в Сочи после атаки безэкипажных катеров ВСУ были повреждены пляж и набережная, ранения получили восемь человек.
В Новороссийске из-за атаки беспилотников ВСУ в ночь на среду погиб ребенок и трое взрослых мирных жителей, еще 29 человек получили ранения. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации и объявили траур по погибшим. По последним данным, из-за вражеского налета на Новороссийск пострадали около 500 квартир и 69 частных домов.
Глава города-курорта Геленджик Алексей Богодистов сообщил, что после атаки вражеских беспилотников днем в среду получила повреждения электроподстанция.
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ДагестанАтаки ВСУПроисшествияНовостиОбстрелы ВСУ
 
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