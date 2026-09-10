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Беспилотники атаковали судно в Черном море: погибли два моряка - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Беспилотники атаковали судно в Черном море: погибли два моряка
Беспилотники атаковали судно в Черном море: погибли два моряка - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Беспилотники атаковали судно в Черном море: погибли два моряка
Двое граждан Азербайджана погибли, еще двое получили ранения в результате атаки беспилотников на грузовое судно "Теди" в Черном море. Об этом сообщили в МИД... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T13:40
2026-09-10T13:40
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
азербайджан
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Двое граждан Азербайджана погибли, еще двое получили ранения в результате атаки беспилотников на грузовое судно "Теди" в Черном море. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.Согласно информации ведомства, судно подверглось удару 9 сентября.Ранее коммерческое судно, принадлежащее турецкой компании, подверглось атаке беспилотников в Черном море у берегов Туапсе.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что войска киевского режима с начала 2026 года поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира.Дипломат подчеркнула, что режим Владимира Зеленского продолжает создавать военные угрозы для государств Черноморского региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ввод моратория на военные действия в Черном море: ответ МИД РоссииРоссия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судовКонтролировать безопасность российских судов в море будет новый институт
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черное море, беспилотник (бпла, дрон), азербайджан, происшествия, новости
Беспилотники атаковали судно в Черном море: погибли два моряка

В Черном море при атаке на грузовое судно погибли два моряка из Азербайджана

13:40 10.09.2026
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкВид на корабли в море. Архивное фото
Вид на корабли в море. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Двое граждан Азербайджана погибли, еще двое получили ранения в результате атаки беспилотников на грузовое судно "Теди" в Черном море. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.

"В результате погибли Аслан Алиев и Асим Гасимов. Имран Новрузов и Рауф Алиев получили ранения", - говорится в сообщении.

Согласно информации ведомства, судно подверглось удару 9 сентября.
Ранее коммерческое судно, принадлежащее турецкой компании, подверглось атаке беспилотников в Черном море у берегов Туапсе.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что войска киевского режима с начала 2026 года поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира.
Дипломат подчеркнула, что режим Владимира Зеленского продолжает создавать военные угрозы для государств Черноморского региона.
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Черное мореБеспилотник (БПЛА, дрон)АзербайджанПроисшествияНовости
 
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