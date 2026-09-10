https://crimea.ria.ru/20260910/bespilotniki-atakovali-sudno-v-chernom-more-pogibli-dva-moryaka-1159257952.html
Беспилотники атаковали судно в Черном море: погибли два моряка
Беспилотники атаковали судно в Черном море: погибли два моряка - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Беспилотники атаковали судно в Черном море: погибли два моряка
Двое граждан Азербайджана погибли, еще двое получили ранения в результате атаки беспилотников на грузовое судно "Теди" в Черном море. Об этом сообщили в МИД... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T13:40
2026-09-10T13:40
2026-09-10T13:40
черное море
беспилотник (бпла, дрон)
азербайджан
происшествия
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111530/34/1115303489_23:0:3664:2048_1920x0_80_0_0_2a5187ad03ed4ee87175da6cdec24cad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Двое граждан Азербайджана погибли, еще двое получили ранения в результате атаки беспилотников на грузовое судно "Теди" в Черном море. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.Согласно информации ведомства, судно подверглось удару 9 сентября.Ранее коммерческое судно, принадлежащее турецкой компании, подверглось атаке беспилотников в Черном море у берегов Туапсе.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что войска киевского режима с начала 2026 года поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира.Дипломат подчеркнула, что режим Владимира Зеленского продолжает создавать военные угрозы для государств Черноморского региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ввод моратория на военные действия в Черном море: ответ МИД РоссииРоссия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судовКонтролировать безопасность российских судов в море будет новый институт
черное море
азербайджан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111530/34/1115303489_751:0:3482:2048_1920x0_80_0_0_268d6eb32aeb42575df09f22c1283ac6.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черное море, беспилотник (бпла, дрон), азербайджан, происшествия, новости
Беспилотники атаковали судно в Черном море: погибли два моряка
В Черном море при атаке на грузовое судно погибли два моряка из Азербайджана