https://crimea.ria.ru/20260910/bespilotniki-atakovali-sudno-v-chernom-more-pogibli-dva-moryaka-1159257952.html

Беспилотники атаковали судно в Черном море: погибли два моряка

Беспилотники атаковали судно в Черном море: погибли два моряка - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Беспилотники атаковали судно в Черном море: погибли два моряка

Двое граждан Азербайджана погибли, еще двое получили ранения в результате атаки беспилотников на грузовое судно "Теди" в Черном море. Об этом сообщили в МИД... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T13:40

2026-09-10T13:40

2026-09-10T13:40

черное море

беспилотник (бпла, дрон)

азербайджан

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Двое граждан Азербайджана погибли, еще двое получили ранения в результате атаки беспилотников на грузовое судно "Теди" в Черном море. Об этом сообщили в МИД Азербайджана.Согласно информации ведомства, судно подверглось удару 9 сентября.Ранее коммерческое судно, принадлежащее турецкой компании, подверглось атаке беспилотников в Черном море у берегов Туапсе.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указывала, что войска киевского режима с начала 2026 года поразили 214 гражданских судов в Черном море под флагами разных стран мира.Дипломат подчеркнула, что режим Владимира Зеленского продолжает создавать военные угрозы для государств Черноморского региона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ввод моратория на военные действия в Черном море: ответ МИД РоссииРоссия выработала меры для защиты следующих из портов РФ судовКонтролировать безопасность российских судов в море будет новый институт

черное море

азербайджан

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

черное море, беспилотник (бпла, дрон), азербайджан, происшествия, новости