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Бензин в Севастополе: где заправить машину перед выходными

Бензин в Севастополе: где заправить машину перед выходными - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Бензин в Севастополе: где заправить машину перед выходными

В Севастополе в пятницу бензин можно приобрести по QR-коду на заправках двух крупных сетей, в свободной продаже ДТ, ДТ NP — лимит до 40 литров. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.09.2026

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу бензин можно приобрести по QR-коду на заправках двух крупных сетей, в свободной продаже ДТ, ДТ NP — лимит до 40 литров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.При этом дизтопливо, в том числе ДТ NP, будет в свободной продаже, можно будет приобрести до 40 литров. Такой же лимит, но уже на все виды топлива в пятницу будет действовать на трех АЗС – в Орлином, Таврида-1 и Таврида-2, уточнил губернатор.В канистры, для работы генераторов, разрешено наливать бензин марки АИ-92, а также ДТ и ДТ NP."На 7 АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 10.00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет", - обозначил он, обратив внимание, что заправка в канистры под запретом.В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение профильным ведомствам во вторник дал вице-премьер России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакВ Крыму у крупных операторов снизится объем топлива АИ-95Полсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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