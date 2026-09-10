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Бензин в Севастополе: где заправить машину перед выходными
Бензин в Севастополе: где заправить машину перед выходными - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Бензин в Севастополе: где заправить машину перед выходными
В Севастополе в пятницу бензин можно приобрести по QR-коду на заправках двух крупных сетей, в свободной продаже ДТ, ДТ NP — лимит до 40 литров. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.09.2026
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу бензин можно приобрести по QR-коду на заправках двух крупных сетей, в свободной продаже ДТ, ДТ NP — лимит до 40 литров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.При этом дизтопливо, в том числе ДТ NP, будет в свободной продаже, можно будет приобрести до 40 литров. Такой же лимит, но уже на все виды топлива в пятницу будет действовать на трех АЗС – в Орлином, Таврида-1 и Таврида-2, уточнил губернатор.В канистры, для работы генераторов, разрешено наливать бензин марки АИ-92, а также ДТ и ДТ NP."На 7 АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 10.00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет", - обозначил он, обратив внимание, что заправка в канистры под запретом.В России создадут информационную систему мониторинга ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение профильным ведомствам во вторник дал вице-премьер России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Топливный рынок получил дополнительные объемы с НПЗ – НовакВ Крыму у крупных операторов снизится объем топлива АИ-95Полсотни дел: что делает ФАС для стабилизации топливного рынка
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новости, крым, севастополь, михаил развожаев, топливо, топливо в крыму, qr-коды на топливо в севастополе, дефицит топлива в крыму, бензин
Бензин в Севастополе: где заправить машину перед выходными
Продажа бензина в Севастополе - где заправиться в пятницу 11 сентября
21:13 10.09.2026 (обновлено: 21:14 10.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе в пятницу бензин можно приобрести по QR-коду на заправках двух крупных сетей, в свободной продаже ДТ, ДТ NP — лимит до 40 литров. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Продажа трех видов топлива (АИ-95, АИ-95 NP и АИ-92) на АЗС "ТЭС" будет осуществляться по QR-кодам. Стандартный лимит — 20 литров. Бензин марок АИ-92 и АИ-95 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей", - говорится в сообщении.
При этом дизтопливо, в том числе ДТ NP, будет в свободной продаже, можно будет приобрести до 40 литров. Такой же лимит, но уже на все виды топлива в пятницу будет действовать на трех АЗС – в Орлином, Таврида-1 и Таврида-2, уточнил губернатор.
"Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 09.00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет", - написал Развожаев в своем канале МАКС.
В канистры, для работы генераторов, разрешено наливать бензин марки АИ-92, а также ДТ и ДТ NP.
"На 7 АЗС "АТАН" по QR-коду будет доступен бензин марки АИ-92 с 10.00 (лимит 20 литров) по QR-коду по цене не выше 100 рублей. Топлива ограниченное количество: поэтому продавать бензин по кодам будут с 10.00 до 16:00. Если вы получили QR-код — нужно успеть заправиться в этот период. После 16:00 заправки по кодам уже не будет", - обозначил он, обратив внимание, что заправка в канистры под запретом.
"Рассылка кодов начнется с 21:00 (Если вы ранее подавали заявку, то она активная. Если нет – заявку подать можно в любое время, но учитываться она будут уже в завтрашней выдаче)", - подытожил губернатор.
В России создадут информационную систему мониторинга
ситуации на топливном рынке. Соответствующее поручение профильным ведомствам во вторник дал вице-премьер России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива.
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