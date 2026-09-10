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Атака ВСУ на Сочи: пострадали двое детей и 26 взрослых
Атака ВСУ на Сочи: пострадали двое детей и 26 взрослых - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Атака ВСУ на Сочи: пострадали двое детей и 26 взрослых
До 28 человек выросло число пострадавших при атаке украинских безэкипажных катеров на Сочи. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края. РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T10:04
2026-09-10T10:04
2026-09-10T10:10
сочи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. До 28 человек выросло число пострадавших при атаке украинских безэкипажных катеров на Сочи. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сочи, атаки всу, происшествия, краснодарский край, кубань, новости, безэкипажные катера
Материал дополняется
Атака ВСУ на Сочи: пострадали двое детей и 26 взрослых
В Сочи при атаке ВСУ на набережную пострадали 28 человек
10:04 10.09.2026 (обновлено: 10:10 10.09.2026)