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Сочи после атаки БЭКов – Следком возбудил дело о теракте
Сочи после атаки БЭКов – Следком возбудил дело о теракте - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Сочи после атаки БЭКов – Следком возбудил дело о теракте
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских безэкипажных катеров на гражданские объекты в Сочи. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T12:13
2026-09-10T12:13
2026-09-10T12:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских безэкипажных катеров на гражданские объекты в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.9 сентября после атаки украинских безэкипажных катеров на набережной Сочи вспыхнул пожар. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, после число раненных выросло до восьми. Частично была повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. 10 сентября стало известно, что число пострадавших выросло до 28 человек.Следствие установило, что ночью ВФУ с помощью безэкипажных катеров нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в прибрежной курортной зоне Сочи. В результате произошедшего среди мирных жителей есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние.Следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств и установлению конкретных лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), сочи, атаки всу, теракт, уголовный кодекс, происшествия, новости
Сочи после атаки БЭКов – Следком возбудил дело о теракте
Следком возбудил дело о теракте после атаки безэкипажных катеров ВСУ на Сочи
12:13 10.09.2026 (обновлено: 12:14 10.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских безэкипажных катеров на гражданские объекты в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
9 сентября после атаки украинских безэкипажных катеров на набережной Сочи вспыхнул пожар. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, после число раненных выросло до восьми. Частично была повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. 10 сентября стало известно, что число пострадавших выросло до 28 человек.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по факту террористической атаки вооруженных формирований Украины на Краснодарский край", - рассказала Петренко.
Следствие установило, что ночью ВФУ с помощью безэкипажных катеров нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в прибрежной курортной зоне Сочи. В результате произошедшего среди мирных жителей есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние.
"Действия киевского режима в очередной раз демонстрируют исключительный цинизм, выражающийся в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению", - добавила Светлана Петренко.
Следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств и установлению конкретных лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления.
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