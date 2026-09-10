https://crimea.ria.ru/20260910/ataka-bezekipazhnykh-katerov-vsu-na-sochi--sledkom-vozbudil-delo-o-terakte-1159252006.html

Сочи после атаки БЭКов – Следком возбудил дело о теракте

Сочи после атаки БЭКов – Следком возбудил дело о теракте - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Сочи после атаки БЭКов – Следком возбудил дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских безэкипажных катеров на гражданские объекты в Сочи. Об этом сообщила... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T12:13

2026-09-10T12:13

2026-09-10T12:14

ск рф (следственный комитет российской федерации)

сочи

атаки всу

теракт

уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после атаки украинских безэкипажных катеров на гражданские объекты в Сочи. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.9 сентября после атаки украинских безэкипажных катеров на набережной Сочи вспыхнул пожар. Изначально сообщалось об одном пострадавшем, после число раненных выросло до восьми. Частично была повреждена инфраструктура пляжа и прилегающий участок Приморской набережной. 10 сентября стало известно, что число пострадавших выросло до 28 человек.Следствие установило, что ночью ВФУ с помощью безэкипажных катеров нанесли удары по гражданским объектам, расположенным в прибрежной курортной зоне Сочи. В результате произошедшего среди мирных жителей есть пострадавшие, в том числе несовершеннолетние.Следователями организован комплекс мероприятий по сбору доказательств и установлению конкретных лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), сочи, атаки всу, теракт, уголовный кодекс, происшествия, новости