https://crimea.ria.ru/20260910/armeniya-namerena-zapustit-tri-kosmicheskikh-sputnika-k-2031-godu-1159273630.html

Армения намерена запустить три космических спутника к 2031 году

Армения намерена запустить три космических спутника к 2031 году - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Армения намерена запустить три космических спутника к 2031 году

К 2031 году правительство Армении собирается запустить еще три космических спутника, а также создать наземную сеть по их управлению и обработке данных. Об этом... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T18:50

2026-09-10T18:50

2026-09-10T18:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. К 2031 году правительство Армении собирается запустить еще три космических спутника, а также создать наземную сеть по их управлению и обработке данных. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на Международном космическом саммите в Париже, пишет Sputnik Армения.Он напомнил, что в 2022 году Армения запустила свой первый космический спутник ARMSAT-1, собранный в Испании и выведенный на орбиту компанией SpaceX. Год спустя был запущен первый армянский спутник HAYASAT-1, собранный и испытанный армянскими специалистами.Ранее сообщалось, что Армения, США, Франция и Греция собираются проводить совместные военные учения Eagle Partner-2026 на территории Армении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пашинян вновь назначен премьер-министром АрменииЧем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнениеПутин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, никол пашинян, космос, новости, в мире