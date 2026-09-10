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Армения намерена запустить три космических спутника к 2031 году - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Армения намерена запустить три космических спутника к 2031 году
Армения намерена запустить три космических спутника к 2031 году - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Армения намерена запустить три космических спутника к 2031 году
К 2031 году правительство Армении собирается запустить еще три космических спутника, а также создать наземную сеть по их управлению и обработке данных. Об этом... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T18:50
2026-09-10T18:50
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. К 2031 году правительство Армении собирается запустить еще три космических спутника, а также создать наземную сеть по их управлению и обработке данных. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на Международном космическом саммите в Париже, пишет Sputnik Армения.Он напомнил, что в 2022 году Армения запустила свой первый космический спутник ARMSAT-1, собранный в Испании и выведенный на орбиту компанией SpaceX. Год спустя был запущен первый армянский спутник HAYASAT-1, собранный и испытанный армянскими специалистами.Ранее сообщалось, что Армения, США, Франция и Греция собираются проводить совместные военные учения Eagle Partner-2026 на территории Армении.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Пашинян вновь назначен премьер-министром АрменииЧем для Армении чревато ограничение экспорта ее товаров в Россию – мнениеПутин об Армении: кризис на Украине начался с похожей ситуации
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РИА Новости Крым
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армения, никол пашинян, космос, новости, в мире
Армения намерена запустить три космических спутника к 2031 году

В Армении начнут развивать космическую отрасль - Пашинян

18:50 10.09.2026
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Армении
Государственный флаг Армении - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. К 2031 году правительство Армении собирается запустить еще три космических спутника, а также создать наземную сеть по их управлению и обработке данных. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на Международном космическом саммите в Париже, пишет Sputnik Армения.
"Мы намерены создать сеть наземных станций, которая сможет обслуживать не только потребности Армении, но и оказывать поддержку международным космическим миссиям, а также удовлетворять растущий международный спрос на спутниковые данные и услуги", - заявил Пашинян.
Он напомнил, что в 2022 году Армения запустила свой первый космический спутник ARMSAT-1, собранный в Испании и выведенный на орбиту компанией SpaceX. Год спустя был запущен первый армянский спутник HAYASAT-1, собранный и испытанный армянскими специалистами.
Ранее сообщалось, что Армения, США, Франция и Греция собираются проводить совместные военные учения Eagle Partner-2026 на территории Армении.
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