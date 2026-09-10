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Агент СБУ в Москве готовил атаку на резиденцию посла Великобритании - РИА Новости Крым, 10.09.2026
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Агент СБУ в Москве готовил атаку на резиденцию посла Великобритании
Агент СБУ в Москве готовил атаку на резиденцию посла Великобритании - РИА Новости Крым, 10.09.2026
Агент СБУ в Москве готовил атаку на резиденцию посла Великобритании
ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины — гражданина России, сотрудника организации, осуществляющей охрану посольства Великобритании. Мужчина готовил... РИА Новости Крым, 10.09.2026
2026-09-10T08:26
2026-09-10T08:26
москва
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
антитеррор
диверсия
теракт
сбу (служба безопасности украины)
происшествия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Москве ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины — гражданина России, сотрудника организации, осуществляющей охрану посольства Великобритании. Мужчина готовил теракт против посла королевства. Об этом сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе контрразведывательной деятельности разоблачен агент Службы безопасности Украины гражданин Российской Федерации, 1981 года рождения, являвшийся сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства Великобритании в Москве", — цитирует сообщение РИА Новости.Ответственность за атаки киевский режим хотел возложить на Москву, чтобы втянуть Великобританию в прямой вооруженный конфликт с Россией, уточнили в ФСБ.Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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москва, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, диверсия, теракт, сбу (служба безопасности украины), происшествия, безопасность, новости
Агент СБУ в Москве готовил атаку на резиденцию посла Великобритании

В Москве задержан охранник посольства Британии за подготовку теракта по заданию СБУ

08:26 10.09.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСпецназ ФСБ
Спецназ ФСБ - РИА Новости, 1920, 10.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Москве ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины — гражданина России, сотрудника организации, осуществляющей охрану посольства Великобритании. Мужчина готовил теракт против посла королевства. Об этом сообщает ЦОС ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе контрразведывательной деятельности разоблачен агент Службы безопасности Украины гражданин Российской Федерации, 1981 года рождения, являвшийся сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства Великобритании в Москве", — цитирует сообщение РИА Новости.

Задержанный собирал сведения в отношении британских дипломатов и данные о системе обеспечения безопасности посольства. Полученные сведения СБУ хотела использовать для диверсий и терактов против посла Великобритании в Москве и других дипломатов. Делал он это по заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко, носящего псевдоним "Апостол Дмитрий".

Ответственность за атаки киевский режим хотел возложить на Москву, чтобы втянуть Великобританию в прямой вооруженный конфликт с Россией, уточнили в ФСБ.
Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.
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МоскваФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)АнтитеррорДиверсияТерактСБУ (Служба безопасности Украины)ПроисшествияБезопасностьНовости
 
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