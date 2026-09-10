https://crimea.ria.ru/20260910/agent-sbu-v-moskve-gotovil-ataku-na-rezidentsiyu-posla-velikobritanii-1159244994.html

Агент СБУ в Москве готовил атаку на резиденцию посла Великобритании

Агент СБУ в Москве готовил атаку на резиденцию посла Великобритании - РИА Новости Крым, 10.09.2026

Агент СБУ в Москве готовил атаку на резиденцию посла Великобритании

ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины — гражданина России, сотрудника организации, осуществляющей охрану посольства Великобритании. Мужчина готовил... РИА Новости Крым, 10.09.2026

2026-09-10T08:26

2026-09-10T08:26

2026-09-10T08:26

москва

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

антитеррор

диверсия

теракт

сбу (служба безопасности украины)

происшествия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. В Москве ФСБ задержала агента Службы безопасности Украины — гражданина России, сотрудника организации, осуществляющей охрану посольства Великобритании. Мужчина готовил теракт против посла королевства. Об этом сообщает ЦОС ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации в ходе контрразведывательной деятельности разоблачен агент Службы безопасности Украины гражданин Российской Федерации, 1981 года рождения, являвшийся сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства Великобритании в Москве", — цитирует сообщение РИА Новости.Ответственность за атаки киевский режим хотел возложить на Москву, чтобы втянуть Великобританию в прямой вооруженный конфликт с Россией, уточнили в ФСБ.Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), антитеррор, диверсия, теракт, сбу (служба безопасности украины), происшествия, безопасность, новости