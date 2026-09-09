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За день ПВО ликвидировала 108 украинских дронов над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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За день ПВО ликвидировала 108 украинских дронов над Крымом и другими регионами РФ
За день ПВО ликвидировала 108 украинских дронов над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 09.09.2026
За день ПВО ликвидировала 108 украинских дронов над Крымом и другими регионами РФ
За день силы российской ПВО перехватили и уничтожили 108 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. За день силы российской ПВО перехватили и уничтожили 108 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости, белгородская область, брянская область, калужская область, курская область, орловская область, свердловская область, смоленская область, тульская область, московская область, башкортостан, татарстан, краснодарский край, ханты-мансийск, ямало-ненецкий автономный округ, беспилотник (бпла, дрон)
За день ПВО ликвидировала 108 украинских дронов над Крымом и другими регионами РФ

108 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами России

20:32 09.09.2026 (обновлено: 20:40 09.09.2026)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. За день силы российской ПВО перехватили и уничтожили 108 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны.
"В течение дня, с 8:00 до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 108 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – сказано в сообщении.
Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, перечислили в российском военном ведомстве.
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