https://crimea.ria.ru/20260909/za-den-pvo-likvidirovala-108-ukrainskikh-dronov-nad-regionami-rossii-1159240448.html

За день ПВО ликвидировала 108 украинских дронов над Крымом и другими регионами РФ

За день ПВО ликвидировала 108 украинских дронов над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 09.09.2026

За день ПВО ликвидировала 108 украинских дронов над Крымом и другими регионами РФ

За день силы российской ПВО перехватили и уничтожили 108 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. За день силы российской ПВО перехватили и уничтожили 108 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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