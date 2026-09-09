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За день ПВО ликвидировала 108 украинских дронов над Крымом и другими регионами РФ
За день ПВО ликвидировала 108 украинских дронов над Крымом и другими регионами РФ - РИА Новости Крым, 09.09.2026
За день ПВО ликвидировала 108 украинских дронов над Крымом и другими регионами РФ
За день силы российской ПВО перехватили и уничтожили 108 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. За день силы российской ПВО перехватили и уничтожили 108 украинских беспилотников над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны.Вражеские дроны ликвидировали над Крымом, Черным морем, а также над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Краснодарского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, перечислили в российском военном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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За день ПВО ликвидировала 108 украинских дронов над Крымом и другими регионами РФ
108 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над Крымом и другими регионами России
20:32 09.09.2026 (обновлено: 20:40 09.09.2026)