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Вучич распустил парламент Сербии
Вучич распустил парламент Сербии - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Вучич распустил парламент Сербии
В среду президент Сербии Александр Вучич подписал документы о роспуске парламента страны и назначении даты парламентских выборов на 25 октября, пишет РИА... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T14:24
2026-09-09T14:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В среду президент Сербии Александр Вучич подписал документы о роспуске парламента страны и назначении даты парламентских выборов на 25 октября, пишет РИА Новости.Президент Сербии подписал указы о роспуске Скупщины и назначении даты парламентских выборов на 25 октября, трансляцию вело агентство Танюг.Руководство правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в начале сентября проголосовало за то, чтобы нынешний президент стал кандидатом на пост главы сербского правительства на предстоящих парламентских выборах.Правительство затем доставило Вучичу предложение о роспуске парламента и назначении даты выборов.Вучич сообщил ранее, что после выборов ожидает продолжения курса нынешней политики. Президент Сербии заявил 30 июня по итогам встречи с послами государств-членов ЕС, что его страна продолжает идти по пути к членству в ЕС и проводить соответствующие реформы.Срок полномочий президента Сербии истекает весной 2027 года. Ранее он говорил, что готовится подать в отставку. В случае досрочной отставки президентские выборы по закону должны состояться через 90 дней.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Поведение Вучича при встрече с Зеленским обнажила его зависимость от ЕвропыВучич – ВСЁ: маски сброшены Взрывчатка под газопроводом между Венгрией и Сербией – производства США
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александр вучич, сербия, новости, в мире
Вучич распустил парламент Сербии
Президент Сербии Вучич подписал указы о роспуске парламента
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В среду президент Сербии Александр Вучич подписал документы о роспуске парламента страны и назначении даты парламентских выборов на 25 октября, пишет РИА Новости.
Президент Сербии подписал указы о роспуске Скупщины и назначении даты парламентских выборов на 25 октября, трансляцию вело агентство Танюг.
Руководство правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в начале сентября проголосовало за то, чтобы нынешний президент стал кандидатом на пост главы сербского правительства на предстоящих парламентских выборах.
Правительство затем доставило Вучичу предложение о роспуске парламента и назначении даты выборов.
Вучич сообщил ранее, что после выборов ожидает продолжения курса нынешней политики. Президент Сербии заявил 30 июня по итогам встречи с послами государств-членов ЕС, что его страна продолжает идти по пути к членству в ЕС и проводить соответствующие реформы.
Срок полномочий президента Сербии истекает весной 2027 года. Ранее он говорил, что готовится подать в отставку
. В случае досрочной отставки президентские выборы по закону должны состояться через 90 дней.
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