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ВСУ впервые атаковали арктическую часть Урала – горит топливный объект - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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ВСУ впервые атаковали арктическую часть Урала – горит топливный объект
ВСУ впервые атаковали арктическую часть Урала – горит топливный объект - РИА Новости Крым, 09.09.2026
ВСУ впервые атаковали арктическую часть Урала – горит топливный объект
Беспилотники ВСУ атаковали Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T17:20
2026-09-09T17:30
новости
ямало-ненецкий автономный округ
объект тэк
артем жога
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, обломки дрона подожгли топливный объект.По предварительной информации, никто не пострадал, персонал был заблаговременно эвакуирован, указал полпред. Он подчеркнул, что противник пытается нанести ущерб объектам экономики с целью посеять панику.В Геленджике после атаки вражеских БПЛА днем в среду получила повреждения электроподстанция, сообщал ранее глава города-курорта Алексей Богодистов. В Новороссийске при массированно ударе погибли и пострадали люди. Также враг атаковал в среду другие регионы РФ, в том числе Севастополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Траур по погибшим при ударе ВСУ объявили в НовороссийскеВ Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность596 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь
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РИА Новости Крым
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96
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новости, ямало-ненецкий автономный округ, объект тэк, артем жога, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
ВСУ впервые атаковали арктическую часть Урала – горит топливный объект

ВСУ атаковали арктическую часть Урала и ударили по топливно-энергетическому комплексу

17:20 09.09.2026 (обновлено: 17:30 09.09.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, обломки дрона подожгли топливный объект.
"Преступный киевский режим впервые атаковал арктическую часть Уральского федерального округа. В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата произошло возгорание на территории объекта топливно-энергетического комплекса в Ямало-Ненецком автономном округе", – сообщил Жога в своем канале в МАКС.
По предварительной информации, никто не пострадал, персонал был заблаговременно эвакуирован, указал полпред. Он подчеркнул, что противник пытается нанести ущерб объектам экономики с целью посеять панику.
В Геленджике после атаки вражеских БПЛА днем в среду получила повреждения электроподстанция, сообщал ранее глава города-курорта Алексей Богодистов. В Новороссийске при массированно ударе погибли и пострадали люди. Также враг атаковал в среду другие регионы РФ, в том числе Севастополь.
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НовостиЯмало-Ненецкий автономный округОбъект ТЭКАртем ЖогаПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Атаки ВСУ
 
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