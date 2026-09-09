https://crimea.ria.ru/20260909/vsu-vpervye-atakovali-arkticheskuyu-chast-urala---gorit-toplivnyy-obekt-1159234699.html
ВСУ впервые атаковали арктическую часть Урала – горит топливный объект
ВСУ впервые атаковали арктическую часть Урала – горит топливный объект - РИА Новости Крым, 09.09.2026
ВСУ впервые атаковали арктическую часть Урала – горит топливный объект
Беспилотники ВСУ атаковали Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T17:20
2026-09-09T17:20
2026-09-09T17:30
новости
ямало-ненецкий автономный округ
объект тэк
артем жога
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беспилотник (бпла, дрон)
атаки всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Беспилотники ВСУ атаковали Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе. Как сообщил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога, обломки дрона подожгли топливный объект.По предварительной информации, никто не пострадал, персонал был заблаговременно эвакуирован, указал полпред. Он подчеркнул, что противник пытается нанести ущерб объектам экономики с целью посеять панику.В Геленджике после атаки вражеских БПЛА днем в среду получила повреждения электроподстанция, сообщал ранее глава города-курорта Алексей Богодистов. В Новороссийске при массированно ударе погибли и пострадали люди. Также враг атаковал в среду другие регионы РФ, в том числе Севастополь.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Траур по погибшим при ударе ВСУ объявили в НовороссийскеВ Крыму работает ПВО – объявлена беспилотная опасность596 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночь
ямало-ненецкий автономный округ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости, ямало-ненецкий автономный округ, объект тэк, артем жога, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), атаки всу
ВСУ впервые атаковали арктическую часть Урала – горит топливный объект
ВСУ атаковали арктическую часть Урала и ударили по топливно-энергетическому комплексу
17:20 09.09.2026 (обновлено: 17:30 09.09.2026)