Рейтинг@Mail.ru
ВСУ ударили по магазину и администрации в Запорожской области – есть жертвы - РИА Новости Крым, 09.09.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260909/vsu-udarili-po-magazinu-i-administratsii-v-zaporozhskoy-oblasti--est-zhertvy-1159216080.html
ВСУ ударили по магазину и администрации в Запорожской области – есть жертвы
ВСУ ударили по магазину и администрации в Запорожской области – есть жертвы - РИА Новости Крым, 09.09.2026
ВСУ ударили по магазину и администрации в Запорожской области – есть жертвы
Два человека погибли и еще двое получили ранения в Запорожской области при атаках ВСУ. Боевики били по гражданским автомобилям, продовольственному магазину и... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T11:58
2026-09-09T11:58
запорожская область
атаки всу
евгений балицкий
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
происшествия
новости сво
новые регионы россии
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1f/1156475501_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0bce252562fd0e3ca26c3f2ffc2d2bd3.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще двое получили ранения в Запорожской области при атаках ВСУ. Боевики били по гражданским автомобилям, продовольственному магазину и административному зданию. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По информации губернатора, шесть ударных дронов ВСУ уничтожены на подлете к Мелитополю. В селе Высокое Михайловского муниципального округа ВСУ атаковали здание администрации. А в Энергодаре и Куйбышевском муниципальном округе в результате ударов беспилотников повреждены продуктовые магазины.Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, заверил он.Ранее боевики ВСУ ударили по сельской школе и детскому саду в Запорожской области. 2 сентября боевики ВСУ также ударили по гражданской инфраструктуре Энергодара, были повреждены четыре детских сада и школа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе после атаки ВСУ горит лес и повреждены многоэтажкиВСУ нанесли повторный удар по рынку в ЭнергодареВСУ нанесли удар по колонне с гумпомощью в Херсонской области
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/05/1f/1156475501_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_28ab499039e2bf30e8233df4cc4d3ade.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, атаки всу, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости сво, новые регионы россии, новости
ВСУ ударили по магазину и администрации в Запорожской области – есть жертвы

В Запорожской области два человека погибли при атаке ВСУ

11:58 09.09.2026
 
© Глава Запорожской области Евгений БалицкийПоследствия атаки ВСУ по Запорожской области
Последствия атаки ВСУ по Запорожской области
© Глава Запорожской области Евгений Балицкий
Читать в
МАКСДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще двое получили ранения в Запорожской области при атаках ВСУ. Боевики били по гражданским автомобилям, продовольственному магазину и административному зданию. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
По информации губернатора, шесть ударных дронов ВСУ уничтожены на подлете к Мелитополю. В селе Высокое Михайловского муниципального округа ВСУ атаковали здание администрации. А в Энергодаре и Куйбышевском муниципальном округе в результате ударов беспилотников повреждены продуктовые магазины.
"В Пологовском муниципальном округе при обстреле погиб мужчина 1967 года рождения, а мужчина 1976 года рождения получил ранения. В селе Нововодяное Каменско-Днепровского муниципального округа атаке подвергся гражданский легковой автомобиль, погиб мужчина 1958 года рождения. Вблизи села Широкое Васильевского муниципального округа поврежден легковой автомобиль, пострадал мужчина 1996 года рождения", - перечислил губернатор.
Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, заверил он.
Ранее боевики ВСУ ударили по сельской школе и детскому саду в Запорожской области. 2 сентября боевики ВСУ также ударили по гражданской инфраструктуре Энергодара, были повреждены четыре детских сада и школа.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе после атаки ВСУ горит лес и повреждены многоэтажки
ВСУ нанесли повторный удар по рынку в Энергодаре
ВСУ нанесли удар по колонне с гумпомощью в Херсонской области
 
Запорожская областьАтаки ВСУЕвгений БалицкийВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУПроисшествияНовости СВОНовые регионы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:52В Крыму готовы почти 3 миллиона бюллетеней для голосования на выборах в Госдуму
13:39Дорожная карта переговоров по Украине – что ответили в Кремле
13:33Число погибших при сходе лавины в горах Кабардино-Балкарии выросло до 13
13:25Названы сроки появления более опасного штамма гриппа
13:09ПВО и перехватчики сбили сотни дронов ВСУ в Запорожской области
12:52Памяти воинов Крымской войны – факты об обороне Севастополя
12:41Угроза миновала: в Севастополе отменили воздушную тревогу
12:39Новости СВО: Киев теряет солдат тысячами
12:25"Органы идут за границу": в МИД рассказали о черной трансплантологии на Украине
12:16Угроза с неба: в Севастополе повторно объявлена воздушная тревога
12:12Шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море
11:58ВСУ ударили по магазину и администрации в Запорожской области – есть жертвы
11:54Озерное в Харьковской области перешло под контроль России
11:47В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС
11:32Школьник умер на уроке физкультуры в Нижегородской области
11:09"Не сбили ничего": на Украине сделали признание после ударов по Киеву
10:57"Она спрашивала о воинских частях": что рассказали завербованные ГУР крымчане
10:51Отбой воздушной тревоги в Севастополе
10:50Разрушительный оползень и наводнение в Непале - число погибших выросло до 1367
10:27Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое
Лента новостейМолния