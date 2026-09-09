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ВСУ ударили по магазину и администрации в Запорожской области – есть жертвы

ВСУ ударили по магазину и администрации в Запорожской области – есть жертвы - РИА Новости Крым, 09.09.2026

ВСУ ударили по магазину и администрации в Запорожской области – есть жертвы

Два человека погибли и еще двое получили ранения в Запорожской области при атаках ВСУ. Боевики били по гражданским автомобилям, продовольственному магазину и... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T11:58

2026-09-09T11:58

2026-09-09T11:58

запорожская область

атаки всу

евгений балицкий

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

происшествия

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще двое получили ранения в Запорожской области при атаках ВСУ. Боевики били по гражданским автомобилям, продовольственному магазину и административному зданию. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По информации губернатора, шесть ударных дронов ВСУ уничтожены на подлете к Мелитополю. В селе Высокое Михайловского муниципального округа ВСУ атаковали здание администрации. А в Энергодаре и Куйбышевском муниципальном округе в результате ударов беспилотников повреждены продуктовые магазины.Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, заверил он.Ранее боевики ВСУ ударили по сельской школе и детскому саду в Запорожской области. 2 сентября боевики ВСУ также ударили по гражданской инфраструктуре Энергодара, были повреждены четыре детских сада и школа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе после атаки ВСУ горит лес и повреждены многоэтажкиВСУ нанесли повторный удар по рынку в ЭнергодареВСУ нанесли удар по колонне с гумпомощью в Херсонской области

запорожская область

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, атаки всу, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, происшествия, новости сво, новые регионы россии, новости