https://crimea.ria.ru/20260909/vsu-atakuyut-novorossiysk-dronami-i-raketami--chto-izvestno-1159205839.html

ВСУ атакуют Новороссийск дронами и ракетами – что известно

ВСУ атакуют Новороссийск дронами и ракетами – что известно - РИА Новости Крым, 09.09.2026

ВСУ атакуют Новороссийск дронами и ракетами – что известно

Утром в среду в Новороссийске военные отразили воздушный удар ВСУ. В регионе с ночи была объявлена беспилотная опасность, а к утру объявили угрозу ракетного... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T06:25

2026-09-09T06:25

2026-09-09T06:25

новороссийск

андрей кравченко

атаки всу

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кубань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Утром в среду в Новороссийске военные отразили воздушный удар ВСУ. В регионе с ночи была объявлена беспилотная опасность, а к утру объявили угрозу ракетного удара. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.В городе частично было ограничено движение транспорта, а также приостановлена работа городских маршрутов.По предварительной информации, пострадавших нет.На данный момент угроза ракетной опасности отменена, но угроза применения беспилотников сохраняется, добавил мэр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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кубань

краснодарский край

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2026

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Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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