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ВСУ атакуют Новороссийск дронами и ракетами – что известно
ВСУ атакуют Новороссийск дронами и ракетами – что известно - РИА Новости Крым, 09.09.2026
ВСУ атакуют Новороссийск дронами и ракетами – что известно
Утром в среду в Новороссийске военные отразили воздушный удар ВСУ. В регионе с ночи была объявлена беспилотная опасность, а к утру объявили угрозу ракетного... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T06:25
2026-09-09T06:25
2026-09-09T06:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Утром в среду в Новороссийске военные отразили воздушный удар ВСУ. В регионе с ночи была объявлена беспилотная опасность, а к утру объявили угрозу ракетного удара. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.В городе частично было ограничено движение транспорта, а также приостановлена работа городских маршрутов.По предварительной информации, пострадавших нет.На данный момент угроза ракетной опасности отменена, но угроза применения беспилотников сохраняется, добавил мэр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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новороссийск, андрей кравченко, атаки всу, безопасность, кубань, краснодарский край, новости сво, новости
ВСУ атакуют Новороссийск дронами и ракетами – что известно
В Новороссийске обломки беспилотников ВСУ упали на территории предприятий и у жилого дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Утром в среду в Новороссийске военные отразили воздушный удар ВСУ. В регионе с ночи была объявлена беспилотная опасность, а к утру объявили угрозу ракетного удара. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.
В городе частично было ограничено движение транспорта, а также приостановлена работа городских маршрутов.
"В настоящее время известно о попадании обломков беспилотников на территории предприятий и вблизи жилого дома. Оперативные службы назначены для ликвидации последствий", - написал он в Telegram.
По предварительной информации, пострадавших нет.
На данный момент угроза ракетной опасности отменена, но угроза применения беспилотников сохраняется, добавил мэр.
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