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ВС РФ ударили по логистическим центрам и складам ВСУ в Николаеве
ВС РФ ударили по логистическим центрам и складам ВСУ в Николаеве - РИА Новости Крым, 09.09.2026
ВС РФ ударили по логистическим центрам и складам ВСУ в Николаеве
ВС РФ продолжают нанесение ударов по логистическим центрам, предприятиям военной промышленности, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам,... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T19:42
2026-09-09T19:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. ВС РФ продолжают нанесение ударов по логистическим центрам, предприятиям военной промышленности, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в городе Николаеве логистический центр "Делевери", используемый для хранения и распределения военных грузов; логистический центр "Нибулон", используемый для хранения имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ; склад хранения БПЛА на территории "Конвейрмаш".В морском порту "Николаев" поражены хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для обеспечения ВСУ, на территории грузового терминала "Ника терра".Кроме того, поражено судно типа "буксир", осуществляющее сопровождение морских судов в порт "Одесса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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новости сво, николаев, одесса, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, удары по украине
ВС РФ ударили по логистическим центрам и складам ВСУ в Николаеве
Логистические центры и склады с оружием ВСУ попали под удар ВС РФ
19:42 09.09.2026 (обновлено: 21:01 09.09.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. ВС РФ продолжают нанесение ударов по логистическим центрам, предприятиям военной промышленности, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
"Сегодня днем Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение групповых ударов по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судам, а также логистическим центрам, задействованным в интересах ВСУ", – сказано в сообщении.
В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в городе Николаеве логистический центр "Делевери", используемый для хранения и распределения военных грузов; логистический центр "Нибулон", используемый для хранения имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ; склад хранения БПЛА на территории "Конвейрмаш".
В морском порту "Николаев" поражены хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для обеспечения ВСУ, на территории грузового терминала "Ника терра".
Кроме того, поражено судно типа "буксир", осуществляющее сопровождение морских судов в порт "Одесса".
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