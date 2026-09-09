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ВС РФ ударили по логистическим центрам и складам ВСУ в Николаеве

ВС РФ ударили по логистическим центрам и складам ВСУ в Николаеве - РИА Новости Крым, 09.09.2026

ВС РФ ударили по логистическим центрам и складам ВСУ в Николаеве

ВС РФ продолжают нанесение ударов по логистическим центрам, предприятиям военной промышленности, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам,... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T19:42

2026-09-09T19:42

2026-09-09T21:01

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удары по украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. ВС РФ продолжают нанесение ударов по логистическим центрам, предприятиям военной промышленности, объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами поражены в городе Николаеве логистический центр "Делевери", используемый для хранения и распределения военных грузов; логистический центр "Нибулон", используемый для хранения имущества, предназначенного для обеспечения ВСУ; склад хранения БПЛА на территории "Конвейрмаш".В морском порту "Николаев" поражены хранилища с военным имуществом и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенные для обеспечения ВСУ, на территории грузового терминала "Ника терра".Кроме того, поражено судно типа "буксир", осуществляющее сопровождение морских судов в порт "Одесса".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2026

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, николаев, одесса, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, украина, удары по украине