Восстановление панорамы Севастополя после удара ВСУ займет минимум пять лет
Панораму Севастополя восстановят после удара ВСУ ориентировочно через пять лет - Смородкин
© РИА Новости КрымПанорама "Оборона Севастополя" после пожара из-за атаки ВСУ
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Приблизительные сроки восстановления здания и экспозиции панорамы обороны Севастополя после удара ВСУ займут минимум пять лет. Только на завершение ремонта сгоревшей кровли потребуется два-три года. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.
10 июня ВСУ атаковали здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 часов. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.
"Ориентировочный срок восстановления – не менее пяти лет: два-три года потребуется на восстановление здания и кровли и не менее двух лет на работу с полотном", - рассказал Михаил Смородкин.
По его словам, работы будут проходить в несколько этапов. Первоочередная задача – восстановление крыши здания и защита внутреннего пространства от осадков. Затем последуют ремонтно-реставрационные работы внутри объекта культурного наследия и только после того, когда они будут завершены, можно будет приступать к написанию нового живописного полотна, отметил Смородкин.
"Предварительно за написание нового полотна готова взяться Студия военных художников им. М. Б. Грекова, однако окончательное решение будет приниматься на уровне Министерства культуры Российской Федерации", - уточнил руководитель музея.
В июле Михаил Смородкин сообщал, что специалисты проводят оценку кровли сгоревшей Панорамы.
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