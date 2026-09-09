https://crimea.ria.ru/20260909/vosstanovlenie-panoramy-sevastopolya-posle-udara-vsu-zaymet-minimum-pyat-let-1159227983.html

Восстановление панорамы Севастополя после удара ВСУ займет минимум пять лет

Восстановление панорамы Севастополя после удара ВСУ займет минимум пять лет - РИА Новости Крым, 09.09.2026

Восстановление панорамы Севастополя после удара ВСУ займет минимум пять лет

Приблизительные сроки восстановления здания и экспозиции панорамы обороны Севастополя после удара ВСУ займут минимум пять лет. Только на завершение ремонта... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T18:52

2026-09-09T18:52

2026-09-09T18:52

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панорама

удар всу по панораме "оборона севастополя"

михаил смородкин

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Приблизительные сроки восстановления здания и экспозиции панорамы обороны Севастополя после удара ВСУ займут минимум пять лет. Только на завершение ремонта сгоревшей кровли потребуется два-три года. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин.10 июня ВСУ атаковали здание объекта культурного наследия – Панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг". Возникло возгорание кровли, которое ликвидировали спустя 28 часов. Внутренние интерьеры полностью выгорели, как и полотно представленное в экспозиции – копия шедевра Франца Рубо, созданная в 1954 году группой советских художников. Фрагменты оригинального полотна Франца Рубо не пострадали.По его словам, работы будут проходить в несколько этапов. Первоочередная задача – восстановление крыши здания и защита внутреннего пространства от осадков. Затем последуют ремонтно-реставрационные работы внутри объекта культурного наследия и только после того, когда они будут завершены, можно будет приступать к написанию нового живописного полотна, отметил Смородкин.В июле Михаил Смородкин сообщал, что специалисты проводят оценку кровли сгоревшей Панорамы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Восстановление Панорамы Севастополя: какую помощь получит музей обороныПанораму "Оборона Севастополя" восстановят по цифровому двойникуБолее 90% полотна Панорамы "Оборона Севастополя" утрачено в результате атаки ВСУ - фото

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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