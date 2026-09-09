https://crimea.ria.ru/20260909/v-sevastopole-posle-ataki-vsu-gorit-les-i-povrezhdeny-mnogoetazhki-1159211022.html

В Севастополе после атаки ВСУ горит лес и повреждены многоэтажки

В Севастополе после атаки ВСУ горит лес и повреждены многоэтажки - РИА Новости Крым, 09.09.2026

В Севастополе после атаки ВСУ горит лес и повреждены многоэтажки

В Севастополе после серии атак украинских беспилотников повреждены многоэтажки и частные дома, а также вспыхнул пожар в лесу. Об этом в своем канале в МАКС... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T10:12

2026-09-09T10:12

2026-09-09T11:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе после серии атак украинских беспилотников повреждены многоэтажки и частные дома, а также вспыхнул пожар в лесу. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев."Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы за минувшие сутки (с 8:00 до 8:00) отразили четыре атаки ВСУ. Нейтрализованы 27 вражеских беспилотников", - проинформировал он.Точечные повреждения зафиксированы в трех многоквартирных и 12 частных домах. А в районе горы Ильяс-Кая загорелся лес.Враг бил по Севастополю в течение всего вторника. В первый раз тревогу объявили объявили в 7:34, повторно сирены включили в 12.06. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку БПЛА. Пострадала одна женщина – она получила ранение на пляже "Омега". Всего было сбито 14 БПЛА. В результате падения обломков вспыхнуло два пожара. Затем тревогу объявили в 15.50, отменили ее в 17.10, при падении дрона пострадал автомобиль, были повреждены окна и двери в жилом доме, началось возгорание растительности. Четвертая тревога началась в 18.33. Затем воздушную опасность в городе отменили в 21.12 на несколько минут и дали снова уже в 21.19.Утром в среду Минобороны РФ сообщало, что за минувшую ночь 596 украинских беспилотников уничтожены и перехвачены над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России.Также утром 9 сентября в Новороссийске военные отразили воздушный удар ВСУ. В регионе с ночи была объявлена беспилотная опасность, а к утру объявили угрозу ракетного удара. В городе частично было ограничено движение транспорта, а также приостановлена работа городских маршрутов.По данным губернатора Краснодарского края, погибли четыре человека, в том числе ребенок, ранения получили 29 мирных жителей. Последствия прилетов также зафиксированы в Анапе, Крымском и Темрюкском районах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), новости севастополя, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя