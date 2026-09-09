В Севастополе после атаки ВСУ горит лес и повреждены многоэтажки
В Севастополе сбили 27 дронов ВСУ – горит гектар леса и повреждены жилые дома
10:12 09.09.2026 (обновлено: 11:50 09.09.2026)
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаРазбитое в результате обстрела стекло
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе после серии атак украинских беспилотников повреждены многоэтажки и частные дома, а также вспыхнул пожар в лесу. Об этом в своем канале в МАКС сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Наши военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы за минувшие сутки (с 8:00 до 8:00) отразили четыре атаки ВСУ. Нейтрализованы 27 вражеских беспилотников", - проинформировал он.
Точечные повреждения зафиксированы в трех многоквартирных и 12 частных домах. А в районе горы Ильяс-Кая загорелся лес.
"В районе горы Ильяс-Кая после сбития БПЛА ночью загорелся лес. Сейчас происходит проливка склона горы на площади около 1 га, открытое горение отсутствует", - уточнил Развожаев.
Враг бил по Севастополю в течение всего вторника. В первый раз тревогу объявили объявили в 7:34, повторно сирены включили в 12.06. Силы ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку БПЛА. Пострадала одна женщина – она получила ранение на пляже "Омега". Всего было сбито 14 БПЛА. В результате падения обломков вспыхнуло два пожара. Затем тревогу объявили в 15.50, отменили ее в 17.10, при падении дрона пострадал автомобиль, были повреждены окна и двери в жилом доме, началось возгорание растительности. Четвертая тревога началась в 18.33. Затем воздушную опасность в городе отменили в 21.12 на несколько минут и дали снова уже в 21.19.
Утром в среду Минобороны РФ сообщало, что за минувшую ночь 596 украинских беспилотников уничтожены и перехвачены над Крымом, акваторией Черного моря и другими регионами России.
Также утром 9 сентября в Новороссийске военные отразили воздушный удар ВСУ. В регионе с ночи была объявлена беспилотная опасность, а к утру объявили угрозу ракетного удара. В городе частично было ограничено движение транспорта, а также приостановлена работа городских маршрутов.
По данным губернатора Краснодарского края, погибли четыре человека, в том числе ребенок, ранения получили 29 мирных жителей. Последствия прилетов также зафиксированы в Анапе, Крымском и Темрюкском районах.
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