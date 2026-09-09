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В Севастополе молодые семьи получили компенсацию за аренду жилья
В Севастополе молодые семьи получили компенсацию за аренду жилья - РИА Новости Крым, 09.09.2026
В Севастополе молодые семьи получили компенсацию за аренду жилья
В Севастополе 13 молодых семей получили компенсацию аренды жилья, данная мера поддержки стала возможной благодаря нацпроекту "Семья". Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T19:56
2026-09-09T19:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе 13 молодых семей получили компенсацию аренды жилья, данная мера поддержки стала возможной благодаря нацпроекту "Семья". Об этом сообщил губернатор города-героя. Михаил Развожаев.Данная мера поддержки введена в городе в июле текущего года - власти приняли постановление, которое призвано помочь молодым семьям без собственного жилья.Для получения выплаты необходимы определенные условия, в числе которых - гражданство Российской Федерации, постоянное проживание или нахождение в Севастополе, возраст обоих родителей — до 35 лет включительно, отсутствие собственной жилплощади. Кроме того, рождение ребенка должно быть зарегистрировано в ЗАГСе Севастополя, а договор найма жилого помещения необходимо заключать на срок не меньше полугода, при этом арендовать квартиру у близких родственников нельзя, пояснил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Севастополе услуга "Социальная няня" станет доступна для родителей всех возрастов. Также в Севастополе для местных студенческих семей разработали новую меру продержки. Речь идет о выплатах при рождении ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую семейную выплату оформили уже 1,3 миллиона россиянВ Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студентокТрудоустройство многодетных: в чем "подводные камни"
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крым, новости крыма, севастополь, новости севастополя, михаил развожаев, семья, нацпроект "семья"
В Севастополе молодые семьи получили компенсацию за аренду жилья
В Севастополе 13 молодых семей получили компенсацию аренды жилья по нацпроекту "Семья"
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе 13 молодых семей получили компенсацию аренды жилья, данная мера поддержки стала возможной благодаря нацпроекту "Семья". Об этом сообщил губернатор города-героя. Михаил Развожаев.
"13 молодых севастопольских семей получили компенсацию аренды жилья благодаря нацпроекту "Семья" <…> Теперь город компенсирует часть расходов на аренду квартиры молодым семьям, в которых родились дети, начиная с 1 января 2025. Программа действует до 31 декабря 2027 года", - написал он в своем канале на платформе МАКС.
Данная мера поддержки введена в городе в июле текущего года - власти приняли постановление, которое призвано помочь молодым семьям без собственного жилья.
Для получения выплаты необходимы определенные условия, в числе которых - гражданство Российской Федерации, постоянное проживание или нахождение в Севастополе, возраст обоих родителей — до 35 лет включительно, отсутствие собственной жилплощади. Кроме того, рождение ребенка должно быть зарегистрировано в ЗАГСе Севастополя, а договор найма жилого помещения необходимо заключать на срок не меньше полугода, при этом арендовать квартиру у близких родственников нельзя, пояснил Развожаев.
"При рождении первого ребенка город оплачивает 50% аренды (но не более 19 325 рублей в месяц). При рождении второго и последующих детей компенсация увеличивается до 75% аренды (но не более 33 787 рублей в месяц)", - уточнил губернатор.
Ранее сообщалось
, что в Севастополе услуга "Социальная няня" станет доступна для родителей всех возрастов. Также в Севастополе для местных студенческих семей разработали новую меру продержки
. Речь идет о выплатах при рождении ребенка.
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