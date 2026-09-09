https://crimea.ria.ru/20260909/v-sevastopole-molodye-semi-poluchili-kompensatsiyu-za-arendu-zhilya-1159234813.html

В Севастополе молодые семьи получили компенсацию за аренду жилья

В Севастополе молодые семьи получили компенсацию за аренду жилья - РИА Новости Крым, 09.09.2026

В Севастополе молодые семьи получили компенсацию за аренду жилья

В Севастополе 13 молодых семей получили компенсацию аренды жилья, данная мера поддержки стала возможной благодаря нацпроекту "Семья". Об этом сообщил губернатор РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T19:56

2026-09-09T19:56

2026-09-09T19:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен– РИА Новости Крым. В Севастополе 13 молодых семей получили компенсацию аренды жилья, данная мера поддержки стала возможной благодаря нацпроекту "Семья". Об этом сообщил губернатор города-героя. Михаил Развожаев.Данная мера поддержки введена в городе в июле текущего года - власти приняли постановление, которое призвано помочь молодым семьям без собственного жилья.Для получения выплаты необходимы определенные условия, в числе которых - гражданство Российской Федерации, постоянное проживание или нахождение в Севастополе, возраст обоих родителей — до 35 лет включительно, отсутствие собственной жилплощади. Кроме того, рождение ребенка должно быть зарегистрировано в ЗАГСе Севастополя, а договор найма жилого помещения необходимо заключать на срок не меньше полугода, при этом арендовать квартиру у близких родственников нельзя, пояснил Развожаев.Ранее сообщалось, что в Севастополе услуга "Социальная няня" станет доступна для родителей всех возрастов. Также в Севастополе для местных студенческих семей разработали новую меру продержки. Речь идет о выплатах при рождении ребенка.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новую семейную выплату оформили уже 1,3 миллиона россиянВ Крыму пособие по беременности и родам получили более 200 студентокТрудоустройство многодетных: в чем "подводные камни"

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