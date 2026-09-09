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В Севастополе многодетная мать заразила туберкулезом своих детей - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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В Севастополе многодетная мать заразила туберкулезом своих детей
В Севастополе многодетная мать заразила туберкулезом своих детей - РИА Новости Крым, 09.09.2026
В Севастополе многодетная мать заразила туберкулезом своих детей
В Севастополе полиция завела уголовное дело на многодетную мать за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, которая заразила... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T09:03
2026-09-09T09:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция завела уголовное дело на многодетную мать за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, которая заразила туберкулезом своих пятерых детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.Установлено, что 35‑летняя жительница Севастополя одна воспитывает пятерых детей. Женщина злоупотребляет алкоголем и живет в антисанитарных условиях. Она является носителем туберкулезной инфекции, однако игнорирует предписания медиков по госпитализации и изоляции от детей.Нерадивая мать не обеспечила ей должный уход и не отправила в специализированное учреждение на лечение, подчеркнули в МВД.Семья давно находилась в поле зрения полиции. На женщину неоднократно составлялись протоколы за неисполнение родительских обязанностей, но это не привело ее на путь исправления. теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она находится на лечении в туберкулезном диспансере, дети временно помещены в социальный приют. Девочка прошла необходимую терапию и сейчас здорова.Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить женщину, которая спаивала своего двухлетнего ребенка и давала ему наркотики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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севастополь, умвд россии по севастополю, дети, туберкулез, происшествия, новости севастополя, общество, уголовный кодекс
В Севастополе многодетная мать заразила туберкулезом своих детей

В Севастополе многодетная мать заразила туберкулезом пятерых детей

09:03 09.09.2026
 
© РИА Новости . Антон Вергун / Перейти в фотобанкРабота ковид-госпиталя
Работа ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 09.09.2026
© РИА Новости . Антон Вергун
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция завела уголовное дело на многодетную мать за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, которая заразила туберкулезом своих пятерых детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.
Установлено, что 35‑летняя жительница Севастополя одна воспитывает пятерых детей. Женщина злоупотребляет алкоголем и живет в антисанитарных условиях. Она является носителем туберкулезной инфекции, однако игнорирует предписания медиков по госпитализации и изоляции от детей.
"Из‑за такого отношения к собственному здоровью и пренебрежения мерами безопасности ее дети также заразились туберкулезом легких. Все несовершеннолетние, кроме 14‑летней девочки, прошли необходимое длительное лечение", - уточнили в полиции.
Нерадивая мать не обеспечила ей должный уход и не отправила в специализированное учреждение на лечение, подчеркнули в МВД.
Семья давно находилась в поле зрения полиции. На женщину неоднократно составлялись протоколы за неисполнение родительских обязанностей, но это не привело ее на путь исправления. теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она находится на лечении в туберкулезном диспансере, дети временно помещены в социальный приют. Девочка прошла необходимую терапию и сейчас здорова.
Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить женщину, которая спаивала своего двухлетнего ребенка и давала ему наркотики.
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