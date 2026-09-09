https://crimea.ria.ru/20260909/v-sevastopole-mnogodetnaya-mat-zarazila-tuberkulezom-svoikh-detey-1159208082.html

В Севастополе многодетная мать заразила туберкулезом своих детей

В Севастополе многодетная мать заразила туберкулезом своих детей - РИА Новости Крым, 09.09.2026

В Севастополе многодетная мать заразила туберкулезом своих детей

В Севастополе полиция завела уголовное дело на многодетную мать за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, которая заразила... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T09:03

2026-09-09T09:03

2026-09-09T09:03

севастополь

умвд россии по севастополю

дети

туберкулез

происшествия

новости севастополя

общество

уголовный кодекс

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/0a/1118924073_0:0:3422:1925_1920x0_80_0_0_d48cc31ec6f1a9d77ce194823b1dd588.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. В Севастополе полиция завела уголовное дело на многодетную мать за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, которая заразила туберкулезом своих пятерых детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.Установлено, что 35‑летняя жительница Севастополя одна воспитывает пятерых детей. Женщина злоупотребляет алкоголем и живет в антисанитарных условиях. Она является носителем туберкулезной инфекции, однако игнорирует предписания медиков по госпитализации и изоляции от детей.Нерадивая мать не обеспечила ей должный уход и не отправила в специализированное учреждение на лечение, подчеркнули в МВД.Семья давно находилась в поле зрения полиции. На женщину неоднократно составлялись протоколы за неисполнение родительских обязанностей, но это не привело ее на путь исправления. теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она находится на лечении в туберкулезном диспансере, дети временно помещены в социальный приют. Девочка прошла необходимую терапию и сейчас здорова.Ранее сообщалось, что в Севастополе будут судить женщину, которая спаивала своего двухлетнего ребенка и давала ему наркотики.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, умвд россии по севастополю, дети, туберкулез, происшествия, новости севастополя, общество, уголовный кодекс