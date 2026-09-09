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В Севастополе лудоман проиграл заемные 20 миллионов рублей
В Севастополе лудоман проиграл заемные 20 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 09.09.2026
В Севастополе лудоман проиграл заемные 20 миллионов рублей
Уголовное дело завели на 38-летнего жителя Севастополя, который проиграл в азартные игры заимствованные у знакомых 20 млн рублей. Об этом сообщили в МВД... РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T09:25
2026-09-09T09:25
2026-09-09T09:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Уголовное дело завели на 38-летнего жителя Севастополя, который проиграл в азартные игры заимствованные у знакомых 20 млн рублей. Об этом сообщили в МВД Севастополя.По данным полиции, мужчина увлекался тотализатором, однако со временем "безобидное" хобби переросло в зависимость и вышло из-под контроля. Игроман сначала проиграл все свои сбережения, а потом одолжил у пяти знакомых деньги – в общей сложности 20 млн.Мужчина сам пришел в полицию, когда осознал, что не сможет вернуть долг.Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.Ранее правоохранители Севастополя пресекли деятельность подпольного покерного клуба, организованного в помещении по улице Парковой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе полиция накрыла подпольный игорный салонВ Симферополе накрыли незаконное казино – организаторов ждет судТроих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов
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В Севастополе лудоман проиграл заемные 20 миллионов рублей
В Севастополе игроман проиграл заемные 20 млн рублей и получил уголовное дело
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Уголовное дело завели на 38-летнего жителя Севастополя, который проиграл в азартные игры заимствованные у знакомых 20 млн рублей. Об этом сообщили в МВД Севастополя.
По данным полиции, мужчина увлекался тотализатором, однако со временем "безобидное" хобби переросло в зависимость и вышло из-под контроля. Игроман сначала проиграл все свои сбережения, а потом одолжил у пяти знакомых деньги – в общей сложности 20 млн.
"В течение года игроку удалось уговорить пятерых своих знакомых одолжить ему в общей сумме более 20 миллионов рублей. Вот только Фортуна ему не улыбнулась, ставки не сыграли, и все деньги он потерял", - рассказали в МВД.
Мужчина сам пришел в полицию, когда осознал, что не сможет вернуть долг.Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее правоохранители Севастополя пресекли
деятельность подпольного покерного клуба, организованного в помещении по улице Парковой.
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