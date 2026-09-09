https://crimea.ria.ru/20260909/v-sevastopole-ludoman-proigral-zaemnye-20-millionov-rubley-1159209778.html

В Севастополе лудоман проиграл заемные 20 миллионов рублей

В Севастополе лудоман проиграл заемные 20 миллионов рублей - РИА Новости Крым, 09.09.2026

В Севастополе лудоман проиграл заемные 20 миллионов рублей

Уголовное дело завели на 38-летнего жителя Севастополя, который проиграл в азартные игры заимствованные у знакомых 20 млн рублей. Об этом сообщили в МВД... РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T09:25

2026-09-09T09:25

2026-09-09T09:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен - РИА Новости Крым. Уголовное дело завели на 38-летнего жителя Севастополя, который проиграл в азартные игры заимствованные у знакомых 20 млн рублей. Об этом сообщили в МВД Севастополя.По данным полиции, мужчина увлекался тотализатором, однако со временем "безобидное" хобби переросло в зависимость и вышло из-под контроля. Игроман сначала проиграл все свои сбережения, а потом одолжил у пяти знакомых деньги – в общей сложности 20 млн.Мужчина сам пришел в полицию, когда осознал, что не сможет вернуть долг.Теперь ему грозит до десяти лет лишения свободы.Ранее правоохранители Севастополя пресекли деятельность подпольного покерного клуба, организованного в помещении по улице Парковой.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе полиция накрыла подпольный игорный салонВ Симферополе накрыли незаконное казино – организаторов ждет судТроих крымчан будут судить за организацию подпольных игровых залов

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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