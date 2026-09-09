https://crimea.ria.ru/20260909/v-novorossiyske-posle-ataki-vsu-vveden-rezhim-chs-1159216423.html

В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС

В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 09.09.2026

В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 09.09.2026

2026-09-09T11:47

2026-09-09T11:47

2026-09-09T11:58

новороссийск

краснодарский край

новости

происшествия

андрей кравченко

режим чс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.В Новороссийске в ночь на среду объявляли беспилотную и ракетную опасность. Ранее Кравченко сообщал о попадании обломков беспилотников на территории предприятий и вблизи жилого дома. Позже стало известно о гибели ребенка и троих взрослых мирных жителей, ранения получили 29 человек.По его данным, в городской больнице продолжают лечение 17 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Семьям пострадавших будет оказана помощь. Одна из центральных задач – оперативное восстановление объектов социальной сферы.Серьезные повреждения получило и здание поликлиники № 2 – прием пациентов временно перенесен в детскую поликлинику и дневной стационар, поврежден водопровод, троллейбусная контактная сеть, продолжаются работы по ликвидации пожаров в лесных массивах.Развернут оперативный штаб, координирующий работу всех служб. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое596 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночьОбломки вражеского дрона подожгли лес под Новороссийском

новороссийск

краснодарский край

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2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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