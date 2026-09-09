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В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 09.09.2026
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В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС
В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС - РИА Новости Крым, 09.09.2026
В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС
В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 09.09.2026
2026-09-09T11:47
2026-09-09T11:58
новороссийск
краснодарский край
новости
происшествия
андрей кравченко
режим чс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.В Новороссийске в ночь на среду объявляли беспилотную и ракетную опасность. Ранее Кравченко сообщал о попадании обломков беспилотников на территории предприятий и вблизи жилого дома. Позже стало известно о гибели ребенка и троих взрослых мирных жителей, ранения получили 29 человек.По его данным, в городской больнице продолжают лечение 17 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Семьям пострадавших будет оказана помощь. Одна из центральных задач – оперативное восстановление объектов социальной сферы.Серьезные повреждения получило и здание поликлиники № 2 – прием пациентов временно перенесен в детскую поликлинику и дневной стационар, поврежден водопровод, троллейбусная контактная сеть, продолжаются работы по ликвидации пожаров в лесных массивах.Развернут оперативный штаб, координирующий работу всех служб. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости Новороссийска: состояние одного из 28 раненных после атаки ВСУ тяжелое596 беспилотников сбили над Крымом и другими регионами за ночьОбломки вражеского дрона подожгли лес под Новороссийском
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новороссийск, краснодарский край, новости, происшествия, андрей кравченко, режим чс
В Новороссийске после атаки ВСУ введен режим ЧС

В Новороссийске после ночной атаки ВСУ введен режим ЧС - Кравченко

11:47 09.09.2026 (обновлено: 11:58 09.09.2026)
 
© Tekegram-канал Андрей КравченкоПоследствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 9 сентября 2026
Последствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 9 сентября 2026
© Tekegram-канал Андрей Кравченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после ночной атаки ВСУ. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко.
В Новороссийске в ночь на среду объявляли беспилотную и ракетную опасность. Ранее Кравченко сообщал о попадании обломков беспилотников на территории предприятий и вблизи жилого дома. Позже стало известно о гибели ребенка и троих взрослых мирных жителей, ранения получили 29 человек.
"Новороссийск вновь пережил тяжелую ночь, отражая бесчеловечную атаку киевского режима. Введен режим чрезвычайной ситуации", - написал Кравченко в своем канале в МАКС.
По его данным, в городской больнице продолжают лечение 17 человек, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Семьям пострадавших будет оказана помощь. Одна из центральных задач – оперативное восстановление объектов социальной сферы.
© Tekegram-канал Андрей КравченкоПоследствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 9 сентября 2026
Последствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 9 сентября 2026
© Tekegram-канал Андрей Кравченко
Последствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 9 сентября 2026
"В настоящее время известно о повреждении восьми многоквартирных и частных домовладений, трех предприятий и православного храма. В детских садах № 10 и № 22 есть повреждения стеклопакетов. Сегодня дети находятся дома, в ближайшее время будет принято решение о функционировании учреждений. Также снова пострадала школа №15, в которой шли восстановительные работы после предыдущей атаки", – перечислил повреждения мэр.
Серьезные повреждения получило и здание поликлиники № 2 – прием пациентов временно перенесен в детскую поликлинику и дневной стационар, поврежден водопровод, троллейбусная контактная сеть, продолжаются работы по ликвидации пожаров в лесных массивах.
© Tekegram-канал Андрей КравченкоПоследствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 9 сентября 2026
Последствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 9 сентября 2026
© Tekegram-канал Андрей Кравченко
Последствия массированной атаки ВСУ на Новороссийск в ночь на 9 сентября 2026
Развернут оперативный штаб, координирующий работу всех служб.
"Специалисты обследуют территории на наличие фрагментов БПЛА, начинаются подомовые обходы. По каждому адресу будут составлены акты оценки ущерба для последующих региональных и муниципальных выплат. Для уборки города задействуем всевозможные силы, также поручил отработать с предприятиями и бизнесом вопрос привлечения техники и волонтеров", – проинформировал глава города.
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НовороссийскКраснодарский крайНовостиПроисшествияАндрей КравченкоРежим ЧС
 
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